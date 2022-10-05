崑山科大產學合作建置研發中心打造南部電動車重鎮

崑山科技大學持續鏈結產學資源，今（ 5 ）日與公信電子、雍御企業攜手合作，共同建置「電動車產業技術研發暨人才培育中心」，兩家公司共同提供相關軟硬體技術支援校園產業研發基地，將成為電動車技術研發重要基地和人才培育的重要搖籃。

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各國正在搶食電動車市場，我國經濟部也推動政策助攻台灣電車產業，並推估最快 2025 年電車產值將達新台幣 6 千億元。崑山科大與業界密切合作布局培育電車人才，今與公信電子、雍御企業攜手合作建置「電動車產業技術研發暨人才培育中心」。崑山科大校長李天祥、公信電子董事長宣明智、雍御企業董事長黃銘哲代表簽署 MOU， 三方將共同推動電動車技術人才培育及規劃產學合作研究議題、協助人才培育及研發基地的建置、提供實習機會及工作職缺以媒合人才就業，同時協助基地永續經營，並凝聚產學研合作力量，推廣電動運具，發揮綠能科技群聚效應及推廣綠能活動。

▲雍御企業製作的電動沙灘車，未來將與崑山科大及公信電子產學合作（圖／記者張振興攝，2022.10.05）

聯電榮譽副董事長暨公信電子董事長宣明智提到，電動車市場規模可望達到 2 兆美元，台灣勢必要在 2025 年成為全球電動車市場裡的重要角色，打造台灣另外一座護國神山；該公司為全球專業的智能平台解決方案供應商，長期深耕相關產業，包含汽車廠技術規範、建置實車採用之電子平台等各項核心技術，未來結合崑山科大機械、電機、電子與資訊等各系所，共同為電動車產業創佳績。

雍御企業董事長黃銘哲說明，能源控管目前是每個國家都是十分重視的議題，日前歐洲的汽油價格已經漲了 10 倍以上，因應能源議題，雍御企業在 4 年前推出第一輛電動沙灘車，此次與崑山科大及公信電子聯手成立人才培育場地，雍御企業非常樂意分享在市場上得到的反饋與電動沙灘車未來的發展趨勢，也期盼日後結合三方豐沛技術與研發能量共創多贏。