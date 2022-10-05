決戰台中！民進黨拚翻轉中台灣　蔡其昌：改變的風已吹起

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蔡英文說，除了防疫，政府也很努力拚經濟，中台灣更扮演重要基地，現在這裡缺的就是會做事的地方首長。這幾年來，許多中台灣鄉親感到停滯，現任中台灣首長滿意度評比也常落在後段班，民進黨這次要翻轉中台灣，從中二立委補選就可以知道，翻轉中台灣沒有不可能。
蔡其昌說，現任市長盧秀燕怠惰不認真，處理事情不積極，4年來台中大建設停頓、空氣更差，自己與在地6位立委，以及諸多黨公職團結牽手走遍台中的625里，持續講述理念、勾勒城市未來藍圖，團結努力、終將勝選。
未來，蔡其昌表示，要將台中打造成生活首都、最宜居的城市，也具體提出十大建設，告訴市民朋友完整願景，「改變的風已經吹起，從海邊、從山上、從台中大街小巷吹來，行動號角聲音逐漸擴大，我們要翻轉有信心」。
徐定禎說，他是苗栗土生土長客家人，72年來苗栗派系執政、一黨專政，這次大家覺得是最好機會。他表示，目前三角督的選情，自己跟脫離國民黨的鍾東錦互有領先，國民黨謝福弘還有一段差距，目前評估鍾已到天花板，再跟謝福弘死亡交叉時，「我會繼續開高走高，贏得勝選」。
黃秀芳說，自己參選短短幾個月，靠著前縣長魏明谷、前彰化市長邱建富的幫忙，地方組織已組建完成，自己每周都會有政見發表會，未來彰化重大建設要跟台中合作，也要跟南投、苗栗區域聯合治理。她也表示，彰化人口流失、行政效率不彰、低薪問題嚴重，「我要翻轉彰化，打造彰化成為風光大縣、綠能首都」。
蔡培慧說，自己在意的不是縣長職位，而是要讓農業縣南投，從偏鄉貧窮的視野，找到突破點。南投長期以來藍大於綠，如果不好好經營不會改變，「我立志在南投好好經營，目前跟許淑華差距拉到10%以內了」。