星巴克連喝20天買1送1！「南瓜派那堤」回歸：狂賣4億杯
▲星巴克在全球狂賣4億杯的「南瓜派風味那堤」明日回歸，同步開跑數位體驗活動，最多連喝20天買一送一。（圖／取自「starbucks_j」IG）
2022年進入最後一季，距離10月萬聖節越來越近，繼歐美市場陸續上市後，星巴克在全球賣出超過4億杯的傳奇飲品「南瓜派風味那堤」，明（6）日起也在台灣重磅回歸，同步登場的新品還有南瓜派冷萃咖啡，並首度在台灣引進南瓜派咖啡星冰樂。今（5）天是小熊截圖買一送一活動的最後一天，不過明日起將由「
植感生活數位體驗」接棒登場，連喝20天全品項買一送一。
感受秋天氛圍最應景的方式，就是來杯星巴克季節限定飲品，在全球狂賣超過4億杯的「南瓜派風味那堤」，明（6）日起將在台灣限時回歸開賣，靈感正是來自南瓜派，結合義式濃縮咖啡與牛奶，再添加南瓜、肉桂、荳蔻、丁香等香氣，更能感受西洋萬聖的節慶氛圍。此外，同步延伸推出南瓜派風味冷萃咖啡、南瓜派風味氮氣冷萃咖啡兩款飲品，更首度引進南瓜派風味咖啡星冰樂。 星巴克日前響應國際咖啡日，舉辦「社群尋找小熊」活動，憑小熊截圖就能享買一送一，今（5）日是活動最後一天，若沒喝夠也沒關係，明（6）日起至10月23日推出「 ▲星巴克首次在台灣引進「南瓜派風味咖啡星冰樂」，明（5）日同步開賣南瓜派風味那堤、南瓜派冷萃咖啡。（圖／業者提供） COFFEE DAY 植感生活數位體驗」，完成數位體驗遊戲就可獲得優惠券， 其中包括大杯以上全品項買一送一（檔期新品除外），今（5）日就可開始預領券，10月6日開始兌換，兌換期間為獲券日加2天，每天上午11點至晚上8點皆可使用，最後兌換至10月25日。 搶攻雙十連假商機，85℃自10月8日至10月11日連續四天，原價50元的大杯冰多多綠茶祭出第二杯10元，平均單杯30元、相當於6折價，每人現場限購三組（6杯），優惠限門市獨享，85 Cafe APP線上訂餐無此優惠，寄杯辦法則依各門市公告為主。 ▲「COFFEE DAY 植感生活數位體驗」今天開始預領券，優惠券包括大杯以上全品項買一送一，檔期新品除外。（圖／手機截圖）
▲85℃自10月8日至10月11日連續四天，原價50元的大杯冰多多綠茶第二杯10元。（圖／業者提供）