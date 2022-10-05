名家論壇》吳崑玉／炫耀與驕傲　才是政治神壇崩塌的主因

我是廣告 請繼續往下閱讀
某位學霸市長參選人出了本自傳，鄉民們戲稱為「霸道總裁愛上我」。許多段落被拍照、劃線、貼文，令人看了不禁發噱。作者原本是想用總裁對她的關愛眼神，來襯托自己在首富心目中的地位，沾一些龐大集團成長勃發之功。沒想到弄巧成拙，反讓人看到一個偏心的老闆，和一段詭異的職場關係。「蹦蹦地衝過來」要跟女主角握手；「看妳的樣子，不愧是北一女樂儀旗隊」；「POLO衫上有乾掉的優格污漬」；總裁不合理的賞賜(連芒果也要多給一顆)；照顧女主角也就算了，連她父母都一併照顧了…。人們既不知作者在集團成長過程中作出什麼關鍵貢獻，也無法從書中學到企業經營的道理，或對於產業、市政有什麼宏大的想像？反而被評論為像看言情小說般，只看到一個色老頭對女下屬的特別關照，成就了一段麻雀變鳳凰的故事。
這些故事與感受，應該是作者親身的真實經歷與感受，或是她對這段人生奇遇的衷心感謝，甚至是她引以為傲的人生成就。但整個敘事手法，卻像極了逮到高富帥老公的少女般，忙不迭的向閨密們炫耀，完全是個以自我感受為中心，甚至是唯一重點的叨叨敘事過程。這對選舉能夠有何助益？選民們會因妳受到總裁的特別青睞，而對妳特別崇拜嗎？其間邏輯與因果設定，著實令人費解。
不只是她，今年政治圈不知道吹什麼風？每個市長參選人都要出本書來幫自己表表功。書店裡明顯位置放了一整排市長候選人們的自傳，卻全都乏人問津，暢銷榜首仍是澤倫斯基的「我們如此相信」。因為他的講稿，點點道出了他如何思考烏克蘭這個國家？如何看待這場俄烏之戰？如何引領一個國家團結起來對抗強敵？他解答了人們對於關注議題，心中許多的「為什麼？」而不是如同多數政治人物傳記般，成篇累牘的為自己表功。不只是往臉上貼金，還要在冠冕上鑲鑽石、打雷射、放煙火、噴彩帶，深怕自己贏得的掌聲不夠多，場子不夠熱，歷史家寫他寫得不夠偉大不夠好，想要用自己認定的成功政績，去鋪平下一階段的成功之道。甚至是用出書來幫不那麼成功的政績塗脂抹粉，講成不世出的蓋世奇功，以證明自己的優秀。
其實花了那麼多功夫，爭取到的只是那一點點的虛榮，甚或僅是顧影自憐的自我安慰。一個政策的成或敗，好或壞，作為政策直接受眾的人們，心中早有定論。你要怎麼出書，才能說服每天塞在內湖通勤路上的民眾，市府的交通政策做得不錯？要怎麼說服家中有人死於新冠疫情的人們，我們的防疫工作做得如此完美？政策的成敗與好壞，不勞現任市長降尊紆貴學苗可麗成天罵人「哩去係啦！」人們心中自有定論，而且讚或幹自有一定比例存在。摸摸良心，那位苗可麗市長，在防疫過程中，提出的一堆政策口號，「冷區殲滅戰」、「熱區圍堵戰」、「同心圓掃描」、「軟性封城」、「台版方艙」，那一個真正有效，得以延續或得到其他縣市效法？新北市人口比你多，地方比你大，確診數比你高，動用警察來協助疫調，馬上就把確診數壓下來了，你還在議會吵疫調有困難？！嗓門大，用詞狠，就能把死的說成活的嗎？！你真把選民當瞎子或塑膠了嗎？！
台灣政壇最近不知道吃了什麼藥？老愛強調自家的尊嚴與驕傲，任何一點點減損都值得檯面人物拍桌大吵。台北市的疫情破口不是起自於萬華？那是起自於那裡？整個武漢肺炎的出處不是起自於武漢，又是起自於那裡？咱們政治人物何時被對岸同化得如此之深，不專心研究問題起源與堵截之道，卻那麼容易憤怒於「污名化」的表象。現在關於14世紀黑死病的史料，多追溯到熱那亞及威尼斯來往黑海的海船，其源頭可能是克里米亞的卡法，或亞速海邊的塔納，而到歐洲的第一落點是西西里。依此種邏輯，義大利、烏克蘭、俄羅斯是不是該發起一場洗刷歷史污名的運動，以脫離黑死病的污名化？！科學就是科學，科學是為了解決問題而服務，不是為了政治人物的虛榮而服務。在危機中，解決問題就是政績，而爭論污名並不能解決問題。愈是愛爭奪虛榮與驕傲的人，其心內也就愈空虛，因為他的作為，不是在搭建一座人們可住可用的大樓，而是在精心描繪一個吹彈即破的空中樓閣，不能碰也不能用，因為一碰就化了。
這些虛榮與驕傲，所能撫慰的僅是府內官僚和自家的鐵桿，卻會讓更多人厭惡遠離。這正是各家自傳在書店乏人問津，文宣造勢也無法激起選民熱情的主因。過度的自我吹捧與敵我攻防，使更多人根本不想聽也不想看政治新聞，因為那跟本文開頭那個段子差不多，就是個飛機杯式宣傳而已。但現今的操盤手們，似乎超愛做這種自我安慰式的吹捧，與匪砲濫射式的攻伐。其原因無非是想投老闆長官所好，而非用心說服選民。結果呢？對照2018到2020年兩次大選的網路溫度，今年冷得跟冰塊一樣，還不徹底檢討戰術戰法？招式早已用老，人設模糊不清，劇本毫無節奏，語言失去邏輯，候選人們像似一排木偶，選的全是那些爛掉的背後靈。請問，這張票投下去有什麼意義？又有誰投得下去？
搞政治的人不能只看表面，你以為靠著吹捧虛榮便能一步升天坐上神壇？其實錯了。過多的虛榮，只會讓人以為自己坐上神壇，以為自己是架自帶動力的噴射機，其實只是個隨風而起的風箏。過多的虛榮與驕傲，會使得上位者愈來愈看不清地上人們的表情，覺得他們愈來愈渺小，一陣怪風就能讓他們跌下神壇，然後摔得柔腸寸斷。
不要看不起那些現在沒啥聲量的縣市長們，他們也許沒有登上神壇，其寶座卻跟馬雅神殿一樣穩得很。追求虛榮已經害死了不知多少個政治明星，現在的明日之星卻還老愛在背上揹個汽球想要一步登天。候選人們，醒醒吧！ 這世界沒有簡單的路徑，你受到大神眷顧的人生驕傲，並不會成為人們崇拜或尊敬的原因，更不會轉成投票支持的動力。腳踏實地，具體可行，爭取人們的認同，得到人們的喜愛，才是可長可久的為政之道。
真正的尊嚴與驕傲，是鐵打實鎚的工作成果，包含了無數的困境與迎戰，有成功也有失敗，不用太多說明，便能得到人們認同，至少肯定當局者的努力。誰能在未來兩個月裡贏得選民信任，打出這種堅實基礎，誰才會是這場選舉的贏家。就此觀點，現在的民調與聲量都只是暫時的風向，離真正的定案，其實還遠得很咧！
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： [email protected]