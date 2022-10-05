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輕軌曾停擺兩年　林欽榮：有人去選總統、有人不做決定

▲高雄輕軌在10月5日進行新路段試營運，將通車路段再延伸經高雄美術館園區至C24愛河之心站。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄輕軌在10月5日進行新路段試營運，將通車路段再延伸經高雄美術館園區至C24愛河之心站。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-10-05 14:39:38

輕軌C20-C24路段今（5）日試營運，對於該路段捷運在韓市府期間是否停擺兩年，藍綠營議員各有各的說法，這幾天來爭論不休，高雄市副市長林欽榮今日出面表示，經查閱當時資料，這個案子確確實實，可以說是停擺兩年，在這個決策過程中，「有人去選總統，有人不做決定」，同事們是辛苦的，即使是專家學者說明會決定續建，但是沒被採納。

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林欽榮表示，2019年，韓國瑜前市長在市議會的時候宣布全面停工，經詳細查過當時的檔案，發現從2019的3月份起，有10天的上、下午召開會議，一直到2020年的1月份，合計有20場次的專家學者的討論，而在第16場，也就是在2019年的10月，就表明了應該要續建。

可惜的是，韓前市長在2019年的10月16日一直到2020年1月11日請假去選總統了，因此捷運局所有同事幾乎都無所適從的，當時的代理市長是葉匡時副市長，葉副市長也表明了要請示市長，但是都沒有人做決定。

▲在美術館路段中，輕軌「以站就樹」的設計，將軌道巧妙的安置在原有的大型樹叢中，讓乘客彷彿置身綠色隧道，像極了吉卜力動畫中的龍貓隧道。（圖／高雄市政府提供）
▲在美術館路段中，高雄輕軌「以站就樹」的設計，將軌道巧妙的安置在原有的大型樹叢中，讓乘客彷彿置身綠色隧道，像極了吉卜力動畫中的龍貓隧道。（圖／高雄市政府提供）
後來怎麼恢復起來的？林欽榮說，是在2020年，陳其邁市長在8月24日就任，由林欽榮擔任召集人，花了2個多月的時間，橫跨了捷運局、消防局、警察局、交通局，甚至是都市發展局，提出了跨局處的分析，最後提出九大的配套方案，讓輕軌全面可以成圓，這純純粹粹是陳其邁的團隊所提出來，大家所謂的龍貓隧道也是。

林欽榮指出，這事情由他負責，第一件事情就是將最關鍵的、反對最多的美術館路路段全面往北移，把兩個軌道就往內移，美術館路是全面的留給車道，克服反對聲音，而且形成了一個大家意想不到地，非常美麗的小葉欖仁隧道，大家都非常的驚艷；第二件事情就是把軌道瘦身，原本的案子大順路一律都是10.8米，經瘦身到9米到9米1；第三件事情則是將島式月台，變成側式的月台，節省空間；並感謝議會支持龍德新橋的擴建，這九大配套措施網路上都查得到。

林欽榮說，雖然他不曾經歷過停工的那段歷史，但是經回溯所有的過去檔案資料，發現當時捷運局的所有的同仁是非常辛苦的，因為沒有決策下達，但是陳其邁市長的團隊在2020年8月24日就任後，同年11月10日正式宣布九大優化方案以及同步全面施工，才會有今日C20到C24通車試營運這樣的結果，歡迎大家一起搭乘。

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