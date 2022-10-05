新增本土病例創BA.5疫情新高峰！快篩陽處置流程一圖看懂
中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增54,929例COVID-19確定病例，分別為54,874例本土個案及55例境外移入；另確診個案中新增48例死亡。本土新增病例突破5萬，創下這波BA.5疫情的新高。對此，醫療應變組副組長羅一鈞也再次提醒民眾，若發現自己快篩陽性，須經由視訊門診或現場就醫請醫師評估，按規定進行通報流程。
羅一鈞出示圖卡說明，若民眾快篩陽性，須經由視訊門診或現場就醫請醫師評估，若達成共識，就由醫師診斷後進行通報，視狀況開立藥物，民眾再依醫囑服藥。而若民眾與醫師無法達成共識，就可進行PCR採檢，確認是否染疫，後續再依相同流程處理。
羅一鈞呼籲，快篩陽若為輕症或無症狀，可多採用視訊看診，減輕醫院門診負擔。另外羅一鈞也強調，各類口服藥物庫存份量是否充足，也有在持續增購，民不用擔心會有藥物不足的問題。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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