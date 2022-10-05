經典回憶殺！《火影忍者》20週年官方紀念片 畫面超催淚
岸本齊史所創作的《火影忍者》漫畫，是許多人心目中的經典之作，圍繞著漩渦鳴人與宇智波佐助的友情、羈絆、復仇等一系列忍者世界裡的精采劇情，再搭配熱血的戰鬥場面，在世界各地都擁有許多死忠粉絲，漫畫自1999在《週刊少年 Jump》連載後，2002年便推出動畫版本，今年正好是第20週年，官方也釋出三張全新視覺圖以及紀念影片「ROAD OF NARUTO」，掀起觀眾催淚回憶，瞬間登上YouTube熱燒排行。
《火影忍者》官方釋出的20週年紀念影片「ROAD OF NARUTO」，影片首幕就出現鳴人與佐助的經典對戰場面，並且串聯多首熟悉的動畫歌曲《遥か彼方》、《Go!!!》、《ブルーバード》、《Sign》以及《Silhouette》等，將粉絲帶回熱血忍者世界之中。
影片中重現許多令粉絲印象深刻的精采劇情，包括前期的中忍考試、小櫻切斷長髮、大蛇丸毀滅木葉行動、佐助激戰我愛羅，最終影片結束時也呼應開頭，同樣以鳴人以及佐助在終末之谷的對戰為結束，短短9分鐘帶粉絲回顧《火影忍者》帶來的感動，看主角們如何一步步拯救世界，也救贖擁有孤獨童年的心靈。
影片一天之內突破600萬次觀看，並且登上發燒影片，粉絲感動直呼「對這樣場景感到懷念，火影忍者在我非常複雜的時刻陪伴我，謝謝岸本」、「看到這個影片的時候，腦海中充滿了回憶，火影忍者佔據了我的童年和青春大部分的時間」、「偉大的動漫，偉大的角色、配樂陪伴了我的童年，感謝所有火影忍者」。