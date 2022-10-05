黃明志自爆「和AV女優明日花綺羅」在一起！親密合照曝光

前日本人氣AV女優明日花綺羅，憑藉著精緻臉蛋與G級魔鬼身材，榮獲「D槽殺手」的美名。她2017年曾來台參加「TSE台灣寫真博覽會」，馬來西亞「鬼才歌手」黃明志當時也到場目睹女神風采。如今5年過去了，他又再度PO出兩人合照，還爽喊「這幾天我們都待在一起」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 黃明志今（5）日在臉書發文，表示「五年前，我特地到一場活動上追她；五年後，我終於鼓起勇氣到日本找她。這幾天我們都待在一起...不要羨慕我，我只是比較幸運而已」，還用英文寫下「She was always with me on many lonely nights, and now it's my turn to be with her...What a lucky man..（在許多孤獨的夜晚，她總是和我在一起，現在輪到我和她在一起了，多麼幸運的男人）」。▲黃明志PO出與前日本人氣AV女優明日花綺羅的合照。（圖／翻攝自黃明志臉書）黃明志更PO出5年前和現在與明日花綺羅的合照，他當時頭上戴著黑色毛帽，上身穿著藍黑色格子襯衫，露出靦腆微笑。明日花綺羅則是穿著白色緊身深V爆乳洋裝，大秀事業線。5年過後，黃明志依然戴著毛帽，穿著橘紅色套裝，在海邊騎著腳踏車載明日花綺羅，她穿著連身碎花短裙，露出性感「蜜大腿」。事實上，黃明志過去就曾和日本AV女優三上悠亞一起拍《不小心》MV，讓大批粉絲超羨慕，如今又和明日花綺羅合作，網友也紛紛留言，「期待新AV啊不！ 是新MV」、「三上悠亞過後是明日花，也太絕…」、「OMG」、「這次真的羨慕你了」、「太羨慕了啦」。（編輯：郭佩蓉）野生峮峮河濱公園路跑！「蠻腰美腿」全被拍 網驚：瘦了啦啦隊女神「激短熱褲」逛好市多！一轉身火辣屁股蛋看光阿圓「E級南半球」現形！粉絲噴鼻血：比基尼包不住「爆乳辣妹」捷運站拉小提琴！本尊是《全明星》隱乳女神