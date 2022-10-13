好想出國／哈韓族4大QA！2種費用漲瘋了　街上這點變最大

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Alice表示，觀光景點的話，以明洞為例，其實現在只有1/3的店家還開著，其餘大部分都還關門等待復甦。「現在韓國很多24小時的店家受疫情影響，很多都改成只營業到晚上10點左右，所以到了晚上街上已經變得很少店家開著了，這點是要去韓國的民眾多多留意的地方。韋同學則認為：「目前韓國恢復的跟以前差不多了。」研判是因為韓國防疫相關禁令鬆綁得早，許多人的生活早早開始逐漸步上正軌，「除了營業時間外，個人覺得已經跟3年前差不多了。」
📍韓國人防疫意識高嗎？
Alice表示：「目前在戶外，大多數人還是會戴口罩，在室內亦然。」不過就她近期再去一次韓國後發現，「感覺（當地民眾）有慢慢因鬆綁沒在戴（口罩）了。」對比先前從泰國回來，Alice説泰國因歐美遊客回流，許多各地遊客也跟著「入境隨俗」不戴口罩，「對比韓國跟泰國，韓國人在路上戴口罩相對還是多的。」
📍韓國單日確診數還是高，萬一在當地確診怎麼辦？
根據「駐韓國台北代表部」每天統計數據來看，韓國單日確診人數每天平均都還在2至3萬人左右，台灣民眾在10/13解封後可能也得習慣「與病毒共存」。對此Alice表示：「現在如果不幸在韓國確診的話，當地會有『隔離院所』，跟台灣的採檢其實也差不多。」
根據韓聯社報導，今年7/11起，韓國政府要求確診者支付部分醫療費用，包括約6000韓元診金和3600韓元藥費（共計約新台幣218元），但如果服用輝瑞新冠口服藥，則仍然全數由政府支付。
📍疫後物價有改變嗎？
雖然韓元幣值並沒有台灣大，但疫後物價上漲確實也讓Alice和韋同學相當有感。韋同學說：「當地物價食物漲最兇，外食的話一餐幾乎都會破百起跳。」Alice則是認為交通移動上面漲最兇：「計程車車資從原本2800韓元起跳價，變成3800韓元起跳。」