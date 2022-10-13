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好想出國／哈韓族4大QA！2種費用漲瘋了　街上這點變最大

▲韓國當地在防疫規定上早在今年中旬就已鬆綁許多，不僅如此9/3韓國政府宣布海外遊客「不需再提供PCR等證明」即可入境，就等著台灣0+7的正式上路，旅客再次踏上久違的韓國。（圖／受訪者提供）
▲韓國當地在防疫規定上早在今年中旬就已鬆綁許多，不僅如此9/3韓國政府宣布海外遊客「不需再提供PCR等證明」即可入境，就等著台灣0+7的正式上路，旅客再次踏上久違的韓國。（圖／受訪者提供）

記者汪睿琦、張志浩/綜合報導

2022-10-13 08:04:00

安妞哈塞喲！等了近3年，今（13）日終於可自由去韓國大啖韓食、看看滿街的「歐巴」囉。韓國當地防疫規定早在今年中旬就已鬆綁許多，不僅如此，9/3韓國政府宣布海外遊客「不需再提供PCR等證明」即可入境，台灣人10/31前到韓國還可以免簽證入境，只需要在72小時前花10000韓元（約台幣240元）申辦K-ETA，最長可停留90天。如今邊境正式解封，《NOWnews今日新聞》訪問目前正在在韓國留學的大學生韋同學，以及時常飛韓國批貨的服飾業老闆娘Alice，從他們口中描述疫後的韓國並整理成「4大QA」，帶大家一次來「開箱」現在的韓國，久違的哈韓族在解封後可以玩得開心又安心！

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📍時隔3年韓國變化多嗎？
Alice表示，觀光景點的話，以明洞為例，其實現在只有1/3的店家還開著，其餘大部分都還關門等待復甦。「現在韓國很多24小時的店家受疫情影響，很多都改成只營業到晚上10點左右，所以到了晚上街上已經變得很少店家開著了，這點是要去韓國的民眾多多留意的地方。韋同學則認為：「目前韓國恢復的跟以前差不多了。」研判是因為韓國防疫相關禁令鬆綁得早，許多人的生活早早開始逐漸步上正軌，「除了營業時間外，個人覺得已經跟3年前差不多了。」

📍韓國人防疫意識高嗎？
Alice表示：「目前在戶外，大多數人還是會戴口罩，在室內亦然。」不過就她近期再去一次韓國後發現，「感覺（當地民眾）有慢慢因鬆綁沒在戴（口罩）了。」對比先前從泰國回來，Alice説泰國因歐美遊客回流，許多各地遊客也跟著「入境隨俗」不戴口罩，「對比韓國跟泰國，韓國人在路上戴口罩相對還是多的。」

▲Alice表示：「目前在戶外，大多數人還是會戴口罩，在室內亦然。」不過就她這次再去一次後觀察，「感覺（當地民眾）有慢慢因鬆綁沒在戴了。」
▲Alice表示：「目前在戶外，大多數人還是會戴口罩，在室內亦然。」不過就她這次再去一次後觀察，「感覺（當地民眾）有慢慢因鬆綁沒在戴了。」（圖／受訪者提供）
📍韓國單日確診數還是高，萬一在當地確診怎麼辦？
根據「駐韓國台北代表部」每天統計數據來看，韓國單日確診人數每天平均都還在2至3萬人左右，台灣民眾在10/13解封後可能也得習慣「與病毒共存」。對此Alice表示：「現在如果不幸在韓國確診的話，當地會有『隔離院所』，跟台灣的採檢其實也差不多。」

根據韓聯社報導，今年7/11起，韓國政府要求確診者支付部分醫療費用，包括約6000韓元診金和3600韓元藥費（共計約新台幣218元），但如果服用輝瑞新冠口服藥，則仍然全數由政府支付。

📍疫後物價有改變嗎？
雖然韓元幣值並沒有台灣大，但疫後物價上漲確實也讓Alice和韋同學相當有感。韋同學說：「當地物價食物漲最兇，外食的話一餐幾乎都會破百起跳。」Alice則是認為交通移動上面漲最兇：「計程車車資從原本2800韓元起跳價，變成3800韓元起跳。」

▲觀光景點以首爾著名商圈明洞為例，很多商家都還處於關閉待復甦的狀態，受疫情影響24小時營業的店家也調整到晚上10點左右就關門。
▲觀光景點以首爾著名商圈明洞為例，很多商家都還處於關閉待復甦的狀態，受疫情影響24小時營業的店家也調整到晚上10點左右就關門。（圖／受訪者提供）

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