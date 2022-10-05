快訊／併吞烏克蘭4州！蒲亭正式簽署法律納入俄羅斯國土
俄羅斯總統蒲亭稍早正式簽署了將烏克蘭4個被俄軍佔領的地區納入俄國的法律，此前包含頓內茨克等4州才通過所謂的「公投」並以壓倒性的支持票贊成加入俄羅斯，但西方國家與基輔當局痛批軍事佔領脅迫下的公投毫無代表性，而蒲亭簽署此四區納入俄國的法律最終確定了其無視國際法的併吞行為。
根據俄國官媒《俄新社》、美媒《美聯社》等最新報導，俄羅斯總統蒲亭在5日簽署了將頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫爾松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）等烏克蘭4個被俄羅斯軍方佔領的地區，納入俄國的聯邦憲法法律，同時任命了4名地方首長。
這條法案在9月27日於俄軍佔領4州完成了所謂的「公投」後，本月3日由俄國國會下議院「國家杜馬」以無異議通過，火速送至上議院「聯邦委員會」進行投票，並在昨（4）日一致通過，今送往克里姆林宮交由蒲亭正式簽署完成併吞這4個地區的程序。
目前克宮尚未正式畫出新的國界，但俄羅斯單方面併吞的這4個地區，大約佔了國際承認烏克蘭領土的18%，此前蒲亭就揚言「頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松及札波羅熱居民已經成為我們永遠的公民」，並強調將採取一切手段保護他們，意味著其試著讓動用核武器充滿正當性。