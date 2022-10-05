30多歲男發燒、呼吸急促確診肺結核　雙親也驗出潛伏性結核

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新竹臺大分院胸腔內科方泓仁醫師說明，王先生進行六個月的抗結核藥物治療期間，同住的雙親也由衛生所轉介門診接受篩檢。兩人的胸部Ｘ光雖皆無感染跡象，但血液中的「丙型干擾素釋放試驗」卻呈現陽性反應，診斷為「潛伏性結核感染」。在與病人詳盡解說後，兩人皆以口服藥物進行為期四個月的預防性治療。
結核菌不易消滅 多數免疫力下降才發病
方泓仁醫師表示，近年國內積極進行「結核都治計劃」，每年新增的結核個案已顯著下降，但和其他已開發國家相比，臺灣仍是結核病盛行的區域。因結核菌生長緩慢且不易消滅，可能潛藏在人體中長達數十年之久，直到個體免疫力下降時才發病，若無抽血檢查將難以發現潛伏性結核感染。
所幸隨著藥物進步，過往長達九個月的療程可縮短至12週，且每週僅需服藥一次，即使接觸到可能是抗藥性結核的感染源，也有建議的治療處方藥物可使用。
潛伏性結核感染 這些人屬高危險群
方泓仁醫師提醒，現今國內多數不明感染源的結核病人多為潛伏性結核感染轉變而來，同住家人若有結核病的接觸史，就是潛伏性結核的高危險群，建議民眾若接獲衛生相關單位篩檢通知，應儘速前往合格醫療院所檢查及評估。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55309
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