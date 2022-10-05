抓錯人！三重男遭「海扁」受傷 警政署令新北警局長道歉
新北市三重警分局永福派出所，江姓與翁姓警員上月20日晚間9點多，穿著便衣在三重區後竹圍街175巷查緝通緝犯，誤把路人黃男當成目標，雙方進而發生扭打拉扯，過程中，黃男慘遭當街壓制拖行，渾身傷痕累累，直到最後警方才發現抓錯人；事後，警政署長黃明昭立即指派督察室主任前往慰問，並於今天（5日）發布聲明，強調將秉公調查絕不徇私。
據了解，當時2名刑警穿著便衣，埋伏1位有槍砲前科的毒品、竊盜通緝犯，恰好黃男行經附近，員警遂上前盤查，但黃男認為自己沒做虧心事，沒必要說出自己身分，導致雙方發生拉扯衝突，黃男不敵2人，慘遭當街壓制、噴撒辣椒水，全身傷痕累累，直到2警回到所內清查才發現，原來是烏龍一場，趕緊讓黃男離開就醫。
事件曝光後，立刻引起社會大眾議論，因此警政署長黃明昭今天發布聲明，督促新北市政府警察局下列事項。
一、秉公調查、釐清責任、勿枉勿縱、絕不徇私。
二、員警行為疏失情事，調查清楚，移送法辦。
三、嚴懲疏失員警，並視司法調查結果，追究相關人員責任，絕不姑息。
四、並要求新北市政府警察局局長黃宗仁即時道歉、積極關懷、並妥適調解事宜。
五、將三重警分局錯逮民眾案，列為案例教育，希望新北市警局引以為鑑，嚴格要求切勿再犯。（編輯：陳苾暐）