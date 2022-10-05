確認過眼神！陳時中黃珊珊禮貌握手、蔣萬安撇頭

台北市長參選人陳時中、蔣萬安與黃珊珊今（5）日受邀出席美力台灣3D協會「享。感謝有你」記者會，陳時中首位來到會場後入座，發現蔣萬安抵達現場時刻意側身準備打招呼，未料蔣萬安則撇頭逕自入座，而黃珊珊到場時與陳時中眼神接觸，陳立即起身後，雙方禮貌握手。
美力台灣3D要讓更多人看見台灣美，期盼還在成長的孩子認識自己生長的土地，創辦人導演曲全立，也希望讓偏鄉的小朋友有更多資源認識台灣，因此展開3D電影車環島巡演，甚至到金門、馬祖、澎湖、小琉球，以及完全沒有放映資源的蘭嶼，播放給那些平常沒機會到 3D 電影院的孩童。
陳時中、蔣萬安與黃珊珊3人皆受邀出席記者會，主持人黃子佼依抵達會場先後順序介紹台北市長參選人、準市長。黃珊珊致詞時提到，看了介紹影片後相當感動，希望這麼棒的電影不要只去偏鄉，也可以留在台北市，因此去年找了民間資源在台北辦了10場，讓孩子知道「施比受更有福」。
陳時中則表示，看完影片非常感動，大家都在分享正能量，自己也曾經年輕過，也曾到偏鄉服務、替身障者服務，盡心盡力做一個傻瓜，想為社會做一些改變，但看完影片後感到很慚愧，突然想到這次選舉，到能還能留下多少正能量。
而蔣萬安致詞時則提及自己的祖父蔣經國，他提到口足畫家楊恩典故事，出生於市場豬肉攤遭親生父母棄養，時任行政院長的經國先生去育幼院時一把將她抱起，被問到「沒有雙手怎麼辦」，蔣則說「妳還有雙腳」鼓勵，勉勵應該要看「我們擁有什麼，而不是我們沒有什麼」，跟在場出席貴賓分享這理念。