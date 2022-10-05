連鎖泰菜2025力拚展至200店！2023進軍美國市場
新冠疫情延燒迄今近3年，隨著疫情超穩，餐飲業也迎來曙光。餐飮集圞瓦城泰統於7月重回營運成長軌道，創下年增率近97%佳績。董事長徐承義今（5）日表示，集團領先業界的全球研發中心將於2023 年下半年正式啟用；而預計邁向美國市場的海外展店計畫也將重啟，計畫 2023 年第三季於南加州開出美國首店。徐承義信心表示，瓦城泰統集團將於今年下半年起擴張事業版圖，並喊出2025年200家據點的具體目標，一方面持續國內市場拓點，更積極走向海外市場。
徐承義表示，儘管近三年來台灣餐飲業受疫情嚴重影響，但集團因應市場變化，在不裁員、不減薪下，所有計畫也在疫情即將解封下快速接軌。日前徐承義也在經營會議中重申同仁要以集團獨一無二的競爭力為傲，東方爐炒連鎖化系統絕對是能夠積極拓點與快速布局海外的秘密武器，更凸顯了集團的競爭優勢。
而集團位於桃園中壢、樓地板面積接近五千坪的瓦城全球研發中心，將領先餐飲界將2023年下半年正式啟用，徐承義表示，該中心包括有統籌各店食材的「資源運籌中心」、把關食品安全街生的「食品安全中心」、藉數據庫開發料理的「新品牌研發中心」培訓更多廚藝人才的「廚藝學院」 以及控管集國物流系統的「物流管理中心」共五大部門，完工後不僅能服務 500 家店，也將是集國未來飛快成長的堅實後盾，更是集園跨足海外市場最雄厚的台灣基地。
徐承義表示，台灣應該有更多的餐飲業能深刻考慮企業規模化的基礎工程，全球研發中心規劃多年，是瓦城 32 年一步一腳印的結晶，全新的規畫思維與運營將乘載著未來的夢想。
瓦城原定 2021 年進軍美國的計畫，因受疫情干擾而延後，但隨著全球疫情狀況漸明朗，徐承義也正式重啟美國展店計畫，並計畫於2023年第三季在加州開出美國首間瓦城。徐承義表示，美國目前泰國菜系餐廳店數約5,000家，單一品牌的連鎖店更不超過5家，因此瞄準市場需求，美國首店依舊會以集團發展的「東方爐炒廚房連鎖化系統」為核心優勢，配合在地化的消費需求，以「一致的美味」躍上國際，征服美國饕客的味蕾。