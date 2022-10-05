日本將開放自由行！新增5款認可疫苗 科興、國藥都入列
日本即將在10月11日開放海外遊客自由行，並恢復免簽證措施，只要旅客接種3劑日本官方認可的疫苗，入境時就可以不用出示核酸檢測（PCR）陰性證明。日本厚生勞動省先前已經公布部分認可疫苗，4日時再度認可包括中國研發的科興疫苗、國藥疫苗等5款疫苗，但名單裡頭仍未包含我國研發的高端疫苗。
目前日本政府認可的新冠疫苗種類，是參照世界衛生組織（WHO）的新冠疫苗緊急使用清單，其中包括輝瑞BNT、莫德納、AZ、嬌生、印度巴拉特生技公司（Bharat Biotech）生產的新冠疫苗Covaxin及諾瓦瓦克斯（Novavax）。
隨著放寬海外遊客自由行的日子即將來臨，日本厚生勞動省4日時又再度新增5款認可疫苗。根據厚生勞動省官網上，10月11日以後適用的有效疫苗證明書所列出的清單，增加了中國的科興疫苗（Sinovac）、國藥疫苗（Sinopharm）及康希諾生物公司研發的單劑型克威莎（Convidecia）疫苗，以及印度血清研究所生產的印度版AZ疫苗「Covishield」、印度版諾瓦瓦克斯疫苗「Covovax」。這次新增，讓日本認可的疫苗種類數量達到11種，但名單裡仍沒有台灣所研發的高端疫苗。
日本政府規定，海外遊客必須持有接種3劑日本認可疫苗的紀錄，就可不必出示PCR陰性檢測證明。若是沒有打滿3劑，就必須出示出發前72小時陰性證明，才可入境日本。