「台灣先生」谷月涵以熊市歷史看股市 台股恐下探萬二
2022世界投資者週聯合論壇自昨（4）日一連三天登場，市場關注專家學者們如何看待未來股市發展。其中，臺灣理財顧問認證協會（FPAT）理事長、同時也是國泰金控總經理李長庚表示，國安基金都已進場，有點錢的投資人也可以進場「現在閉眼就能買」。而有「台灣先生」稱號的谷月涵則以觀察熊市發展歷史來看，台股可能下探到12000點，要大家「熊市就休息，不要玩得太瘋」。
2022世界投資者週聯合論壇昨日登場，對於現今台股狀況，李長庚表示，今年市場可以用「驚心動魄」來形容，他也跟投資人一樣感到心有餘悸，但他信心滿滿表示，依照過往經驗「災難投資法」是長期致勝最好的投資法，強調連國安基金都已進場，有點錢的投資人也可以進場，還說「現在閉眼就能買」。
而有「台灣先生」稱號的寬量國際策略長谷月涵也連線參與論壇，他觀察市場，說以熊市發展歷史來看，熊市平均都是一年多一點，因此這樣看起來是明年首季或第二季將探底，指數高點到低點跌幅會達三分之一，因此台股可能下探到12000點，S&P也恐跌到3000點。
谷月涵認為現階段投資人可以先等等，不一定要急著進股市，因為空頭市場的波動度會比牛市的會多很多，且現在成交量縮小，成交量縮小波動度也增加，他自己是「熊市就會休息，不要玩得太瘋。」至於要鎖定什麼族群？他指出人工智慧、雲端服務，還有生技等新經濟領域，擁有許多被市場低估且極具潛力的企業，認為即將迎來絕佳的投資機會。