古蹟與百貨攜手推展 「疫後新生活&珠繡包展」居家新思維

台南知名古蹟知事官邸生活館與新光三越百貨台南新天地，以「藝術與空間 疫情後的新生活」共同推展，即日起至 10/30 於台南新天地本館展出，希望通過藝術與空間的對話，傳遞疫情後珍惜生命、愛物惜物的恰恰好生活態度，一起重新思考生命的價值，展開全新的生活。同期更獨家展出「 2022 啟程：珍繡世界展」，由實踐大學服飾設計與經營學系助理教授黃崇信的 1500 多件收藏中，精選古今中外各式各樣珠繡包逾 100 件，帶來動人的藝術創作與精美的工藝美學。

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▲展覽共分四大展區，傳遞生活美學的價值（圖／記者林怡孜攝，2022,10,05） ▲四大展區傳遞疫情後珍惜生命、愛物惜物的恰恰好生活態度（圖／記者林怡孜攝，2022,10,05）

知事官邸生活館與百貨跨界合作，以設計工作者與生活美學推廣的專業角度，開創居家新思維。 4 大展區分為生活展區、藝術展區、建築及室內設計展區、講堂、論壇、生活美學學習區。生活展區以 4 個不同的空間型態 - 「公共接待區」、「用餐休閒區」、「睡眠休息區」與「閱讀區」等做擺設呈現，在空間中融入台灣手作工藝家具品牌，與來自歐美等地區的異國特色家具家飾互相交輝；藝術展區擁有雕塑、畫作、陶藝等等不同形式的藝術作品，觀者得以享受一趟藝術饗宴；建築及室內設計展區展示 R+A Design Group 歷年來經典的設計作品；而講堂、論壇、生活美學學習區，可以從中了解到生活美學的價值，把自己生活的空間重新組合，不過份奢華，但也不簡陋，構築消費者真正要的品味生活。

此外，同場加映「 2022 啟程：珍繡世界展」，精選 100 逾件難得一見手工珠繡工藝品展出。「珠繡包」早期為長輩傳承新嫁娘象徵娘家祝福之物，透過一針一線傳達出許多情感，有不捨、有親情、更有深深的祝福，各式珠款散發出的熠熠光芒隨著時代變遷，每個故事每個收藏都有著真摯的情感，更發展出更多元樣式，賦予其新生命。「 2022 旅程 - 珍繡世界展」精選台灣、日本、歐洲等國精緻珠繡包，見證各國不同的珠繡文化，感受舊時代的人文美學。