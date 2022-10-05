新羊駝加入找對象！飼育員為防近親忙翻 期待有國慶寶寶
臺北市立動物園的羊駝家族有新血源加入，是分別來自綠世界生態農場及頑皮世界野生動物園的「比爾」、「貝蒂」、「蓋茲」和「艾維」，兒童動物區區長彭仁隆表示，為了避免近親，羊駝的族群管理將隨著羊駝組合的現況持續做滾動式調整。
新加入的羊駝已經通過檢疫住進兒童動物區，目前公羊駝和駱駝住在一起，隔鄰就是母羊駝，熟悉環境後，保育員計畫在10月底為牠們進行「我愛紅娘」配對活動。因為母羊駝是「刺激排卵」，全年都可以繁殖，如果配對成功，經過11-12個月的懷孕期，明年小羊駝出生已經是秋天，新生寶寶第一年就不用參與一年一度的消暑剪毛震撼教育。
由於羊駝的懷孕期很長，這次選擇配對的羊駝除了考量年齡、血源，新進的貝蒂和艾維要觀察一段時間才能確定有沒有懷孕，因此也不在第一階段的名單，選出最佳拍檔是蓋茲和安娜，「我愛紅娘」配對活動當天保育員會在一旁觀察，試試看牠們來不來電。
保育員還透漏一個好消息，根據去年的觀察紀錄，今年10月將會有新生的羊駝，讓我們一起期待國慶寶寶的誕生。這次為了更新血緣，動物園除了換進2公2母共4隻羊駝，也換出1公2母3隻羊駝到綠世界生態農場。（編輯：李惠婷）