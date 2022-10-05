桂綸鎂拒求婚「不想靠關係爬上位」 睡《圖鑑》上司掀戰
《台北女子圖鑑》第四集發展到桂綸鎂與「上司」鳳小岳的辦公室戀情，鳳小岳的「悉心照顧」讓桂綸鎂喘不過氣，更拒絕當男友的寵物。這集的名場面是桂綸鎂斷然拒絕被鳳小岳套牢，逃離浪漫的求婚現場，「這太恐怖了！連婚姻都安排好了，憑什麼安排她的人生，『我有說我要嫁給你嗎？』」這橋段成為觀眾討論焦點，有的認為沿著男友給的梯子往上爬沒什麼不好，也有人覺得在愛情裡不該失去自己的自由。
鳳小岳飾演的行銷總監Allen是海歸菁英，雖然與陸明君飾演的企劃部總監不對盤，私下卻跟她的下屬桂綸鎂談情說愛，甚至逼走陸明君，直接將女友納編。霸氣總監與女職員的戀情在台北市東區甜蜜上演。
桂綸鎂在劇中雖然從新北市挺進繁華的東區、並與帥氣男友過著半同居生活，最終還是受不了鳳小岳「我是為妳好」的相處模式，放話：「我不是只想做你的小公主！」桂綸鎂表示：「林怡姍（角色名）意識到自己不想靠關係上位，她希望能從工作中獲得肯定，她不想要這種被安排好的人生。」桂綸鎂認為兩人的關係應該是平等的，不是被豢養的寵物。
鳳小岳繼電影《女朋友。男朋友》後與桂綸鎂再續前緣當情侶，鳳小岳說兩人在拍攝時互動輕鬆，「我一開始到現場時可能有一點太興奮了，就變得很像小孩子，就像老同學聚在一起。」至於自己的愛情觀，鳳小岳認為聆聽很重要，「把耳朵打開，聽人家到底要說什麼，這樣就夠了。」