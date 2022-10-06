15歲兒子暗戀隔壁班女生 曾雅蘭親眼目睹：怎麼那麼腫？
藝人曾雅蘭與侯昌明結婚多年，近日帶著15歲兒子侯允澤（KenKen）一同登上《樂活so much》大聊青春期叛逆，透露自己很討厭兒子不刮鬍子，因為看起來不修邊幅，大罵兒子是流浪漢，甚至直問對方：「要不要乾脆睡外面？」而正值青春期的KenKen，有次害羞的與曾雅蘭分享隔壁班的女生很漂亮，沒想到曾雅蘭在看到女生本人後，竟私下和兒子說：「臉怎麼那麼腫？眼睛怎麼那麼腫？」讓他相當無言。
曾雅蘭透露KenKen進入青春期後開始長鬍子，但因為鬍子不多所以一周只會長大約0.5公分，但偏偏兒子不喜歡刮鬍子，要長不長的樣子讓曾雅蘭氣憤地說：「看起來很髒！」更大罵他是流氓、流浪漢，甚至叫他睡在外面。對此，KenKen反駁只是對青春期好奇，想知道自己的鬍子最長可以留到哪裡，不僅如此，KenKen也透露自己想擺脫父母的監管，曾雅蘭聽後立刻露出震驚的表情說：「我們算對你很好了！什麼監管？」
KenKen透露自己理想型是偏歐美派的女生，在電視看到好身材的女生也會大方和媽媽分享；他有次也和曾雅蘭分享自己心儀對象是隔壁班的女生，大讚對方非常漂亮，而曾雅蘭卻在看到女生本人後，私下跟兒子說：「那女生臉怎麼那麼腫？眼睛怎麼那麼腫？她是水腫還是怎樣？」讓KenKen氣回：「那個女生很聰明！有很多優點！」還不忘補刀說媽媽太膚淺，曾雅蘭聽完則笑說：「你不要這樣講，我膚淺怎麼會選到你爸呢？」