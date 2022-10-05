國際發明展奪160面金牌　教育部次長接見獲獎學生

我是廣告 請繼續往下閱讀
獎項包括2021年「烏克蘭國際發明展」獲得金牌25面、「克羅埃西亞IOVA國際發明展」獲得金牌13面、「波蘭國際發明展」獲金牌36面、「德國紐倫堡國際發明展」獲金牌2面、「馬來西亞ITEX發明展」獲金牌13面。
2022年「瑞士日內瓦國際發明展」獲金牌7面、「馬來西亞MTE國際發明展」獲金牌13面、「俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展」獲金牌36面、「羅馬尼亞 EUROINVENT國際發明展」獲金牌15面。
近年來全球受疫情影響，激發學生許多創意巧思，明道中學的陳易廷研發「不插電冷凍食品殺菌解凍板」，透過冷凍食物再解凍的過程中所產生的能源，利用導熱性良好的鋁金屬，引發「製冷晶片」反向發電，啟動紫外線LED燈，達到殺菌的功能。新竹市曙光女高的李英綺研發「外加式的門把消毒裝置」，結合有孔洞的門把套、用來吸收消毒液的軟性材質、與補充消毒液的補充瓶，讓使用者在扭轉門把時，可同步將消毒液擠出來消毒門把。
劉孟奇致詞時指出，學生們在國際上獲獎相當不容易，發明成果不只在台灣被看見，也在國外發光發熱、成績斐然。他也提到，未來將持續透過產、官、學三方合作，鼓勵作品商品化，並透過創新創業人才培育機制，結合產業資源，並盼透過接見儀式給予學生肯定。