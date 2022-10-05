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國際發明展奪160面金牌　教育部次長接見獲獎學生

▲教育部今（5）日接見65位在國際發明展上奪金的學生。（圖／實習記者林怡昕攝，2022.10.05）
▲教育部今（5）日接見65位在國際發明展上奪金的學生。（圖／實習記者林怡昕攝，2022.10.05）

記者李琦瑋、實習記者林怡昕／台北報導

2022-10-05 17:31:08

為鼓勵學生創新發明與創意設計，教育部政務次長劉孟奇今（5）日接見2021年及2022年9項國際發明展金牌得獎學生代表，共有65位學生獲接見。劉孟奇表示，期望透過此次接見，激勵更多學生用創意改造生活，用實作成就夢想，促進社會進步。

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2021至2022年台灣青年學子在烏克蘭、克羅埃西亞、波蘭、德國紐倫堡、瑞士日內瓦、俄羅斯莫斯科、馬來西亞及羅馬尼亞等地舉辦的9項國際發明展中，創下佳績，共獲得160面金牌。

獎項包括2021年「烏克蘭國際發明展」獲得金牌25面、「克羅埃西亞IOVA國際發明展」獲得金牌13面、「波蘭國際發明展」獲金牌36面、「德國紐倫堡國際發明展」獲金牌2面、「馬來西亞ITEX發明展」獲金牌13面。

2022年「瑞士日內瓦國際發明展」獲金牌7面、「馬來西亞MTE國際發明展」獲金牌13面、「俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展」獲金牌36面、「羅馬尼亞 EUROINVENT國際發明展」獲金牌15面。

近年來全球受疫情影響，激發學生許多創意巧思，明道中學的陳易廷研發「不插電冷凍食品殺菌解凍板」，透過冷凍食物再解凍的過程中所產生的能源，利用導熱性良好的鋁金屬，引發「製冷晶片」反向發電，啟動紫外線LED燈，達到殺菌的功能。新竹市曙光女高的李英綺研發「外加式的門把消毒裝置」，結合有孔洞的門把套、用來吸收消毒液的軟性材質、與補充消毒液的補充瓶，讓使用者在扭轉門把時，可同步將消毒液擠出來消毒門把。

劉孟奇致詞時指出，學生們在國際上獲獎相當不容易，發明成果不只在台灣被看見，也在國外發光發熱、成績斐然。他也提到，未來將持續透過產、官、學三方合作，鼓勵作品商品化，並透過創新創業人才培育機制，結合產業資源，並盼透過接見儀式給予學生肯定。

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