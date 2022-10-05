打造育兒友善環境　1歲以下配方奶購買更加便利

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有許多新手爸媽分享，在網路上幾乎很難查到關於1歲以下奶粉品牌的營養成分，詢問討論也要偷偷摸摸地進行，好像在做壞事一樣。尤其1歲以下奶粉不能網路購買，對於偏遠和店家不密集的地區，甚至家有幼兒、單親的家庭，必須要帶著孩子出門買奶粉，都是相當不方便的一件事。而透過聯繫廠商業務購買，又只有「箱購」的選項，新手爸媽未必需要也不一定有經濟能力大量購買。
網路展售 不應等同廣告
這些不方便的現象肇因於，目前辦法規定1歲以下嬰兒奶粉原則上不得廣告，按照主管機關的解釋，只要在網路上涉及1歲以下奶粉的內容，就很可能被視為廣告而受到管制。相關法規的制定有其緣由，沒有人反對「母乳對寶寶是最好的」，但我們也不能忽視許多新手爸媽有使用配方奶的需求。
因此，應釐清奶粉廣告的定義與範疇，研議在同樣能達成禁止廣告銷售文案與促銷行為的前提下，有條件開放1歲以下奶粉以網購方式取得。
配方奶是食物並不是「處方奶」 資訊需明確標示
台灣女人連線黃淑英理事長表示，母乳對孩子好大家都知道，日本、韓國、美國、澳洲國等國，在支持母乳哺育之餘，也可便利地在網路上購買1歲以下配方食品，同時管制配方食品廣告。國際對於母乳哺育的態度也從「鼓勵」轉成為「支持」，尊重女性與家庭的選擇，而台灣則還停留在追求母乳哺育率達標50%的迷思。
黃淑英理事長進一步強調，廠商用各種促銷造成誤解或誘導購買是不能接受的，當然要規範，但最基本的資訊應該要透明揭露，否則在資訊不足的前提下，婦女不但無法自主決定，反而更容易被欺騙。
釐清購物界定 決定網購販售
國健署陳麗娟簡任技正則表示，配方奶不得廣告的限制，當時是配合世界衛生組織的《國際母乳代用品銷售守則》所制定，也補充《守則》只有限制廣告和促銷，並沒有禁銷售配方奶，也沒有禁止網路購物。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55310
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