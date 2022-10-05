時力批警打錯人還提告 侯友宜：正向面對、隨時做好檢討
針對立法院時代力量黨團召開記者會，指出發生在上個月三重警方誤將黃姓民眾當作通緝犯毆打成傷，甚至還提出告訴一案，要求出身警界的新北市長侯友宜及警政署出來面對。對此三重警方今（5）日召開記者會說明，強調第一時間已公開致歉並積極關懷受傷民眾；侯友宜則是回應要警方正向面對、用誠懇道歉態度面對家屬，檢討勤務，隨時做好檢討。
三重警分局副分局長許清事表示，分局在案發後第一時間已透過媒體公開向受傷民眾及社會大眾致歉，並針對員警疏失部分主動函送新北地檢署偵辦，且將員警從重記過調職，所長連帶處分，後續靜待司法調查結果再行議處；強調新北警方在事發迄今向民眾慰問九次，當事員警並主動申請調解，希望盡速取得當事人諒解，至於員警提告傷害部分，則靜待檢察官釐清真相。
林佳龍下午受訪時也表示，此案令人心痛也痛心，無辜的黃先生案發至今已過16天，身心受創才會出來開記者會；知道警察很辛苦，要做他們的後盾，可是如有這樣的不當執法，就像是侯市長所說的「安居樂業」破功，市民連基本的生命安全都受到威脅，這是繼恩恩爸說不敢住台北後，又一位也說同樣的話，希望侯市長能靜下心來，體會市民的心聲。
侯友宜則是在上午市府市政會議會後受訪表示，新北市的警察非常辛苦，在第一線任勞任怨，勇於承擔跟負責，當然勤務過程中有過失，第一時間警方就很誠懇的道歉，並進行勤務調整，對同仁懲處跟移送司法單位，也向家屬探望表達關心跟歉意，所以態度很正向面對事件，同時也要檢討勤務，也要隨時作好檢討。