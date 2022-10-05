2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

遠端看診夯！結合AI鏡頭就能測心率　學生國際發明展奪金

▲國立雲林科技大學學生團隊發明「零接觸檢測技術」，獲得2021年烏克蘭國際發明展金牌。（圖／實習記者林怡昕攝，2022.10.05）
▲國立雲林科技大學學生團隊發明「零接觸檢測技術」，獲得2021年烏克蘭國際發明展金牌。（圖／實習記者林怡昕攝，2022.10.05）

記者李琦瑋、實習記者林怡昕／台北報導

2022-10-05 17:32:04

教育部政務次長劉孟奇今（5）日接見2021及2022年9項國際發明展金牌得獎的65位學生代表，活動現場也展出部分學生作品，其中不少以新冠疫情為出發點，有學生結合AI科技，發明零接觸檢測心律技術，獲得國際發明展金牌肯定，目前已經和廠商洽談將技術導出。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣青年於2021至2022年在9項國際發明展中創下佳績，一共拿下160面金牌，教育部為了激勵學生舉行接見儀式，也在活動中給予學生展示發明作品的機會。

劉孟奇在致詞時表示，近年來全球新冠疫情影響，有許多學生因此激發出許多創意巧思，其中來自台北市永春高中的葉建誼發明「紫外線消毒手機護套」，正是看準疫情下病毒會透過物品傳染，因此他結合行動電源、手機保護殼、UVC LED殺菌燈及反射鏡，讓使用者可以隨時消毒手機。

▲台北市永春高中學生葉建誼的作品獲得2項國際發明展金牌肯定。（圖／實習記者林怡昕攝，2022.10.05）
▲台北市永春高中學生葉建誼的作品獲得2項國際發明展金牌肯定。（圖／實習記者林怡昕攝，2022.10.05）
葉建誼受訪時表示，自己從2021年寒假開始構想作品，並在今年參與發明獎，獲得「2022馬來西亞MTE國際發明展」、「2022俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展」2面金牌。即將升學的他提到，經過這次的發明經驗後，大學想到光電專業相關系所就讀。

另外，也有以「智慧精準醫療」為主題的發明，近年由於高齡化、疫情緣故，視訊看診相當流行，來自國立雲林科技大學的學生張傳育、馬惠明、張閔翔、劉凱翔發明「零接觸」檢測技術，獲得「2021烏克蘭國際發明展金牌」。

▲劉凱翔在脫下口罩後，螢幕便顯示心率及呼吸率。（圖／實習記者林怡昕攝，2022.10.05）
▲劉凱翔在脫下口罩後，螢幕便顯示心率及呼吸率。（圖／實習記者林怡昕攝，2022.10.05）
劉凱翔受訪時指出，該技術主打「無接觸」測量，透過攝影機為偵測工具，結合電腦視覺與AI視覺深度學習技術，觀察臉部表情因「心臟收縮而產生的微震動」，就能偵測心率與呼吸率，作品耗時約5、6年時間研發，目前已經取得3項專利，未來希望能作為醫師在臨床上的評估數據，也有廠商來洽談將技術導出。

修平科大國際發明展「全壘打」　共摘得２金２銀４銅獎項

台灣2021受理發明專利申請創7年新高　半導體件數最多

國際第一！美國AII達文西國際發明展　台灣奪29金10銀3銅

擊敗三星、豐田選手！台科大雷豐嶽奪國際技能競賽金牌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀