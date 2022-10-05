遠端看診夯！結合AI鏡頭就能測心率　學生國際發明展奪金

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劉孟奇在致詞時表示，近年來全球新冠疫情影響，有許多學生因此激發出許多創意巧思，其中來自台北市永春高中的葉建誼發明「紫外線消毒手機護套」，正是看準疫情下病毒會透過物品傳染，因此他結合行動電源、手機保護殼、UVC LED殺菌燈及反射鏡，讓使用者可以隨時消毒手機。
葉建誼受訪時表示，自己從2021年寒假開始構想作品，並在今年參與發明獎，獲得「2022馬來西亞MTE國際發明展」、「2022俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展」2面金牌。即將升學的他提到，經過這次的發明經驗後，大學想到光電專業相關系所就讀。
另外，也有以「智慧精準醫療」為主題的發明，近年由於高齡化、疫情緣故，視訊看診相當流行，來自國立雲林科技大學的學生張傳育、馬惠明、張閔翔、劉凱翔發明「零接觸」檢測技術，獲得「2021烏克蘭國際發明展金牌」。
劉凱翔受訪時指出，該技術主打「無接觸」測量，透過攝影機為偵測工具，結合電腦視覺與AI視覺深度學習技術，觀察臉部表情因「心臟收縮而產生的微震動」，就能偵測心率與呼吸率，作品耗時約5、6年時間研發，目前已經取得3項專利，未來希望能作為醫師在臨床上的評估數據，也有廠商來洽談將技術導出。