2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

宣示查賄決心！蔡尚樺任反賄大使　2宣導片今首映

▲法務部長蔡清祥呼籲國人齊心反賄（圖／記者潘千詩攝，2022.10.05）
▲法務部長蔡清祥呼籲國人齊心反賄（圖／記者潘千詩攝，2022.10.05）

記者潘千詩／台北報導

2022-10-05 17:09:49

為維護乾淨選風，法務部今（5）日舉辦「111年地方公職人員九合一選舉反賄選宣導影片首映會」，喚起全民反賄意識。法務部長蔡清祥表示，查賄「無底限、無上限、無時限」，嚴查金錢、暴力影響選舉案件、嚴防境外資金介入及假訊息、黑函、幽靈人口、選舉賭盤、加強查察新興賄選工具；近5年，政府已發放高達2.1億元檢舉獎金，並嚴格保密檢舉人身分。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲法務部長蔡清祥（圖／記者潘千詩攝，2022.10.05）
▲法務部長蔡清祥（圖／記者潘千詩攝，2022.10.05）
首映會由蔡清祥主持、中選會主委李進勇、內政部政務次長陳宗彥、檢察總長邢泰釗、調查局、廉政署、警政署等查賄團隊聯袂出席，並邀請榮獲金鐘獎益智及實境節目主持人獎項殊榮的蔡尚樺擔任反賄選大使，現場號召民眾一同加入反賄選行列。

蔡清祥說，如果身邊有人買賣票，歡迎檢舉，獎金最高1000萬元，最少50萬元；從2020年選舉查察經驗確實發現一些買賣票的新興方式，但執法機關都密切注意，比如：數位貨幣、電子錢包等已充分掌握。

▲內政部政務次長陳宗彥（圖／記者潘千詩攝，2022.10.05）
▲內政部政務次長陳宗彥（圖／記者潘千詩攝，2022.10.05）
陳宗彥表示，選舉進入倒數50幾天，所有執法機關很早就完成部署並全力通力合作，目前有發現幾個公眾人物LINE帳號的冒用，查出是境外IP的擾亂，這也是選舉期間要強化、注意的部分，提醒大家可利用手上現代化工具，達到自我防衛及蒐證，並在檢舉時適時提供資訊做為偵辦之用。

李進勇說，11月26日要辦理地方公職人員選舉，及第一次交由公民複決的憲法修正案，意義非常重大，選務部門的責任就是要把競選舞台搭得結實、穩固，當然必須在公平的遊戲規則下，但自從有選舉以來，賄選、買票一直存在，近幾年假訊息、境外勢力介入等各方面挑戰，靠選務部門絕對無法克服，高興檢警調廉等各系統都與選務部門合作，合力防治這些威脅的力量。

▲中選會主委李進勇（圖／記者潘千詩攝，2022.10.05）
▲中選會主委李進勇（圖／記者潘千詩攝，2022.10.05）
另也首度公開「父愛篇」及「決心篇」2部反賄選宣導影片，體裁均取材自真實案例，其中「父愛篇」以年輕父親為主軸，面對劇中敗壞的選風，年輕父親不畏惡勢力，為留給孩子清廉、純淨、公平的未來，勇於挺身檢舉。

▲檢察官王鑫健參與演出（圖／記者潘千詩攝，2022.10.05）
▲檢察官王鑫健參與演出（圖／記者潘千詩攝，2022.10.05）
「決心篇」由檢察官擔綱主角，商請台北地檢署、北市警中正一分局派員協助拍攝，重現檢察官指揮警方偵辦大型賄選案件驚心動魄之鬥智場面，及檢警團結一心，澈底擊潰賄選不法而振奮人心的悸動場景。

▲反賄選大使蔡尚樺（圖／記者潘千詩攝，2022.10.05）
▲反賄選大使蔡尚樺（圖／記者潘千詩攝，2022.10.05）

夜店殺警案定讞　「富二代」曾威豪、劉芯彤各判囚8年

台北分署查封大安區房產　男繳清175萬元稅金

查察賄選　最高檢察署推「反賄三箭、查賄一板斧」

陳時中防疫自評90分柯P嗆「去死」　蘇揆：別因選舉扭曲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀