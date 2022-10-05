宣示查賄決心！蔡尚樺任反賄大使　2宣導片今首映

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蔡清祥說，如果身邊有人買賣票，歡迎檢舉，獎金最高1000萬元，最少50萬元；從2020年選舉查察經驗確實發現一些買賣票的新興方式，但執法機關都密切注意，比如：數位貨幣、電子錢包等已充分掌握。
陳宗彥表示，選舉進入倒數50幾天，所有執法機關很早就完成部署並全力通力合作，目前有發現幾個公眾人物LINE帳號的冒用，查出是境外IP的擾亂，這也是選舉期間要強化、注意的部分，提醒大家可利用手上現代化工具，達到自我防衛及蒐證，並在檢舉時適時提供資訊做為偵辦之用。
李進勇說，11月26日要辦理地方公職人員選舉，及第一次交由公民複決的憲法修正案，意義非常重大，選務部門的責任就是要把競選舞台搭得結實、穩固，當然必須在公平的遊戲規則下，但自從有選舉以來，賄選、買票一直存在，近幾年假訊息、境外勢力介入等各方面挑戰，靠選務部門絕對無法克服，高興檢警調廉等各系統都與選務部門合作，合力防治這些威脅的力量。
另也首度公開「父愛篇」及「決心篇」2部反賄選宣導影片，體裁均取材自真實案例，其中「父愛篇」以年輕父親為主軸，面對劇中敗壞的選風，年輕父親不畏惡勢力，為留給孩子清廉、純淨、公平的未來，勇於挺身檢舉。
「決心篇」由檢察官擔綱主角，商請台北地檢署、北市警中正一分局派員協助拍攝，重現檢察官指揮警方偵辦大型賄選案件驚心動魄之鬥智場面，及檢警團結一心，澈底擊潰賄選不法而振奮人心的悸動場景。