史上最大規模！喜馬拉雅山雪崩　41人登山隊遭活埋釀10死

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印度當局稱，他們在當地時間4日上午9時30分左右接獲警報。印度北阿坎德省（Uttarakhand）警察局長阿肖克庫馬爾（Ashok Kumar）指出，當局隨即派出國家災難部隊、印度空軍，前往登山隊遇上雪崩的地點加瓦爾喜馬拉雅山區（Garhwal Himalaya）甘哥特利（Gangotri）山脈進行搜索。
阿肖克庫馬爾向《路透社》表示，事件發生後，相關救援人員已盡力提供協助，印度空軍也正在對發生雪崩的山脈進行空中偵察，但「要到達現場並不容易」。
印度國家災害響應部隊（National Disaster Response Force，NDRF）救難人員表示，已經確認34名學員中有4人罹難，目前一共救出8名生還者。不過據印度媒體《印度報業托拉斯》（Press Trust Of India）的最新報導顯示，目前的死亡人數已攀升至10人，另有11人失蹤。
印度國防部長辛格（Rajnath Singh）也在推特上表示，對逝去的生命深感悲痛，向失去親人的死者家屬表示哀悼。國際攀岩和登山聯合會官員喬杜里（Amit Chowdhary）指出，「這是印度登山史上頭一次發生這麼大規模的登山學員在雪崩中喪生。」
目前印度軍方仍在山區中進行搜救，不過印度北阿坎德省的山區經常發生雪崩，2021年時就曾因為冰河斷裂，導致逾200人被山洪沖走喪命。