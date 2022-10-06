專訪／20年兄弟情！薛瑞元自曝：陳時中以為我是乖寶寶

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薛瑞元本次接受專訪時說明，兩人其實認識更早，在大約20年前自己就讀法律系還沒畢業時，就已參與基層醫療協會，那時適逢健保開辦，正在研議實施總額，時任基層醫療協會理事長的醫師石賢彥便常召集幹部開會，而當時開會時間常是晚上10點後，薛開玩笑說「醫生就好像老鼠，半夜像老鼠吱吱喳喳在那邊七嘴八舌」。
薛瑞元提到，時任牙醫師公會理事長的陳時中有次受基層醫療協會邀請演講，當時自己也在場，這便是兩人第一次見面認識，只是互相還不熟悉，直到後來赴衛生署工作時，自己是陳的督導，兩人也漸漸熟識。
認識20餘載，「他是很多可以學習的，當然有些是學不來的啦」，薛瑞元誇讚陳時中的領導風格令自己相當敬佩，與下屬溝通良好，讓決策能被貫徹，「所以他的溝通非常非常的好，那這個部分真的是我覺得他非常過人的一項」，此時薛瑞元也忍不住豎起大拇指，認為陳讓團隊成員總能感覺光榮、驕傲、有尊嚴，對外更會一肩扛起責任，不會把同仁推到第一線。
不過，他也笑說，陳時中對於數字精準度與記憶，讓自己學不起來，像是陳常在疫情記者會中流暢說出案號，「打死我我也記不起來」，佩服陳對數字敏感度、運算快速「真的是我看過大概最厲害的人」。
日前陳時中曾在節目中承認，當年讀書時上課喜歡坐最後一排，翹課時比較不會打擾他人，對此，大學時也會翹課的薛瑞元說，「所以他講到那個故事的時候，我心裡在暗笑，其實我也是差不多啦」。薛也分享，自己讀台北醫學大學時，也很少去上課，「覺得人生也不是很長，為什麼一定要浪費時間坐在那個地方」，只是這些故事未曾告訴陳時中，「他一直以為我是乖寶寶」。
薛瑞元解釋，陳時中並不知道自己「這麼瘋」，還以為自己愛讀書、是學霸，「他不知道以前我讀北醫的時候跟他是一樣的，去撞球啦去打牌，跟他是差不多的，我很少跟他談到北醫的那一段」。
聊起兩年來的防疫心得，薛瑞元吐露心聲，「箇中的辛苦，很不容易讓外人去感受到，不過對我們來講的話，人生就是這樣子，難得剛好去躬逢其盛，你想選也選不到，所以能夠有這樣的機會，在這過程中能參與，其實是為人生加入了一些色彩，這個是非常好的」。
只是薛瑞元也說，有一些人因為政治因素，不斷詆毀與汙衊這些不簡單的成績，直言心理不怎麼舒服，自己並非站在政治的對立面，也能接受政治衝突是民主政治的正常現象，但如果超出真實、不尊重事實、故意扭曲，藉由一般人記憶上比較脆弱的點，改寫整個過程，「這我不能容忍，因為這就是共產黨在做的事」。
「共產黨經常做的一件事情就是藉由一些方法，一再去扭曲一些事實，然後讓它後來變成歷史，然後後來的人就以為這個是這個樣子」，薛瑞元正色表示，台灣是一個民主政治的社會，不應該還有脫離真實、用盡各種方法扭曲真實，強調自己不太能夠容忍，若到了這種程度，「我會出來捍衛真實」。