專訪／陳時中留2任務　薛瑞元曝健保部分負擔上路時間

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對此，薛瑞元說明，社家署主掌老、幼、婦、產4大領域的社會福利事項，進一步來看，「老的部分的話有一點被架空了啦」，一半以上業務都被長照司拉走了。
對於兒童部分，過去薛瑞元曾提及研議設立「兒童司」，不過本次接受專訪時，薛瑞元分析，衛福部下轄10司，已經是全中央政府最多司的單位，還要注意是否有再擴大的可能性，若是要處理兒醫系統問題也不一定要設立一個司才能做到。「兒童這個部分的話，若要再獨立出來，社家署可能會垮掉，變成就不太夠」，薛瑞元提到，可能其他人也會擔心社家署因此會被邊緣化，「所以那些牽涉的問題是比較大一點，會有這種不平均的問題會跑出來」。
至於健保部分負擔何時上路，薛瑞元表示，雖然行政院公布10月13日即將開放邊境，邊境管制將鬆綁為0+7，但這僅是對邊境的解封，國內防疫還沒有完全放鬆，確診者同住家人3+4、確診者7+7等檢疫措施都仍維持，還要視疫情發展逐步開放。
另一方面，薛瑞元預估，即使是邊境開放，對旅遊業者會有較大的幫助，但相關從業人員是否可以立刻就位、生意可以立刻回溫都還不確定，「所以我當時在講，要看疫情的發展，如果到一個程度的話，那我們的經濟活動恢復到正常，這個時候再來開始考慮是不是來實施，這個方向還是一樣的」，還是要逐步看一步一步解封之後，是否真的經濟活動都能恢復回到正常，才能實施健保部分負擔調整。
被問及是否已有預估的時程表，薛瑞元也透露，「我現在比較保守啦，大概在這附近，但是沒有到說很確切，就是說年底以前還是明年，這大概沒辦法確定，但是基準一樣，就是這個樣子」。
適逢健保總額預算完成協商，薛瑞元保證，由於至今年年底，健保安全準備金在一個月以上，沒有調漲保費的條件，因此明年不會漲保費，但後年是否會調漲保費，由於還不確定健保收支狀況，再加上部分負擔若上路，預估一年可挹注100億，因此還不確定是否會調整。
儘管如此，健保財務依舊緊張，根據《健保法》規定，健保費率上限為6%，薛瑞元承認，「要打開6%是早晚會等到的一個問題，這個是確定的啦，只是說多久以後的事情」，若想要打開費率天花板必須有理由。
過去健保都是比較以財務為取向，大多考慮還有無經費、如何開源節流，「那我覺得說，我們現在可能有一些方向要來做調整」，薛瑞元提出，健保有改革計畫正在逐步推動，要讓健保投資在健康上。
薛瑞元分享，新藥物的引進應具備效力，不能因為有新藥物就想使用，若無效就不符合效益，此外，醫療的效益如人力、儀器、設備、病床也要有效運用，尤其是人力部分，像是不要讓受過比較高階訓練的護理人員還要去做一些其實一般人都可以做的事情，而是要讓護理人員專責於護理工作。
「要不然的話，你永遠都看到說，護理人員人手不夠！」薛瑞元進一步解釋，通常住院病患都要聘請看護，或是家人請假陪病，但這樣對家屬而言也是一種人力浪費，病患家屬陪病時無法上班或是進行其他工作，可大部分時間都耗在醫院陪伴病人，「我們的希望是，未來醫院裡面只有看病沒有陪病，陪病就都是醫院來處理，整個照顧都是在醫院的人力體系處理，家屬只要放心看病，如果需要跟醫師溝通就去跟醫師溝通，其實這樣就夠了」。
薛瑞元說明，這就是呼應住院看護納入健保計劃，不過因為現在還難以預估未來所需要預算有多高，所以若要普及，健保財務可能不足，因此這也是考慮是否要打開6%天花板的因素之一，但薛也強調，這一定會引起大家的爭辯，因此政府會穩健往前推，逐步擴大實施。