東北季風氣溫大崩！今晚水氣增多 北部連假「雨彈炸裂」
今（5）日受到今年入秋後首波東北季風影響，北台灣降溫明顯，平均低溫落在攝氏24度，部分地區在特定時段也有降雨情況發生，中央氣象局提醒，從今晚到明（6）日，各地的水氣增多，尤其迎風面地區最為明顯，包括大台北、東北部地區、東部地區下雨的時間將會拉長，宜蘭山區更要留意大雨或豪雨發生的可能，桃園和東南部地區也會有短暫性降雨，新竹以南的西南部地區則維持多雲到晴，可見陽光的情況。這波東北季風預計會持續影響到週日（10/9），下週一國慶日（10/10）東北季風將會再增強，北台灣高溫恐降到攝氏24度，低溫下探到攝氏20度，提醒民眾外出需多加保暖衣物。
氣象局預報員張承傳表示，受到東北季風影響，北台灣今天平均低溫落在攝氏24度，平均高溫都大約將近攝氏30度，相較於前幾天已經明顯降溫，中南部地區變化則不大，氣象局預計，明天到下週二前應該都是這樣的天氣型態，尤其早晚偏涼，需多加衣物；此外，東北季風影響所讓台灣北方今日雲量增多，以桃園以北、東北部不僅陽光很少露臉，甚至也開始出現降雨，張承傳提醒，今晚開始，這波東北季風的水氣會慢慢增多，到週日前，北台灣不僅雨勢變大，降雨的時間也會比較長，尤其宜蘭、花蓮在週五和週六（10/7~10/8）會有豪雨發生，中南部地區受到這波東北季風影響並不大。
張承傳表示，這波東北季風將持影響台灣到週日，下週一起，又有一波更強的東北季風報到，北台灣高溫恐降到攝氏24度，低溫下探到攝氏20度，不過它挾帶的水氣較少，整體感覺較乾涼，降雨型態為桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。
受東北季風影響，臺灣北部海面及臺灣海峽北部平均風力6~7級，最大陣風9級；臺灣東南部海面及臺灣海峽南部平均風力可達6級，最大陣風8級，船隻需特別注意。
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