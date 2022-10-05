林志玲返台大動作！漫畫家阿推助力　邀全民彩繪慈善年曆

第一名模林志玲婚後定居日本，因為疫情關係，一直遲遲未返台，如今國境解封，她帶著兒子回來台灣陪伴家人，展開全面性復出，10月9日舉辦新書簽名會，更如期推出慈善年曆，在漫畫家阿推的筆下，繪畫出屬於志玲姊姊的奇幻遊樂世界，讓粉絲也能參與其中，一起創造出快樂的超能力。
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她說：「這一本年曆，邀請你也一起參與創作。靜下心來著色，是和自己對話的過程；2023年，我們都需要療癒一下自己。每一個月收獲一個快樂的能力；志玲姊姊常說：『快樂不是一種性格，而是一種能力』，每一個月把快樂填滿，讓快樂的方式存到自己心中，你將擁有快樂的能力！」
林志玲邀請阿推老師，透過奇幻創意、筆觸細膩的插畫線條，量身創造一個「Chiling x Push奇幻遊樂世界」，結合志玲姊姊慈善基金會所支持的兒童藝術治療形式，以充滿想像力的奇幻畫面，融入正向能量元素，讓慈善年曆不僅僅只有行事曆的功能，而是一本可以讓大家彩繪屬於你自己快樂的療癒畫冊。2023志玲姊姊慈善年曆將在明（6）日中午11點起，在momo購物網及7-ELEVEN超商ibon開始預購，每家通路有獨家贈品，限量送完為止！詳情請上志玲姊姊基金會臉書（www.facebook.com/chilingjj）或官網（www.chilingjj.org）查詢。