林志玲返台大動作！漫畫家阿推助力　邀全民彩繪慈善年曆

第一名模林志玲婚後定居日本，因為疫情關係，一直遲遲未返台，如今國境解封，她帶著兒子回來台灣陪伴家人，展開全面性復出，10月9日舉辦新書簽名會，更如期推出慈善年曆，在漫畫家阿推的筆下，繪畫出屬於志玲姊姊的奇幻遊樂世界，讓粉絲也能參與其中，一起創造出快樂的超能力。





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▲林志玲返台後積極復出，即將舉辦新書簽書會。（圖／志玲姊姊慈善基金會提供）