薪傳南丁格爾精神 中華醫大護理系303位學生加冠

中華醫事科技大學護理系今5日舉行加冠典禮，共有303位男女學生，宣誓效法成為南丁格爾的傳人，加冠後進行點燭傳光儀式，過程莊嚴隆重。學生接受加冠後開始安排到醫院臨床實習，實際參與病人的護理照顧實務。
加冠典禮加冠生身穿實習服依序上台，女護生接受老師配戴護士帽，男護生則接受老師別名牌。加冠完成後由系主任蔡富棉在南丁格爾的肖像前點燭引光，再交給20位協助加冠的護理專業老師，以接力方式逐一點燃學生手中的蠟燭，象徵薪傳南丁格爾生生不息的護理精神，氣氛莊嚴感人。因車禍受傷的同學朱怡蓁和楊心淳也特別坐輪椅出席參加加冠典禮，在台下接受師長加冠，為護理學習之路留下永恆回憶。加冠學生蘇楷翔、林書妤帶領全體加冠生宣讀護理誓詞，誓言效法南丁格爾忠貞職守、盡力提高護理專業標準，協助醫師的診治謀求病人的福利。宣誓後全體加冠生並合唱南丁格爾紀念歌，讚揚南丁格爾的護理精神。
中華醫大副校長張耀宗致詞表示，護理系是華醫創校的基石，54年來為醫療界培育無數的護理人才，畢業校友深受業界稱讚，特別是近年新冠肺炎疫情嚴竣，仍有這麼多年輕學子堅持走護理師這條路，為社會大眾的健康守護，令人感動，這是國家社會穩定的力量。也期盼全體加冠生前往實習時，除了要保護好自己的健康，也要把在校所學的紮實護理技能充分發揮，給病患貼心、細心的照顧。