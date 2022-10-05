薪傳南丁格爾精神 中華醫大護理系303位學生加冠

中華醫事科技大學護理系今 5 日舉行加冠典禮，共有 303 位男女學生，宣誓效法成為南丁格爾的傳人，加冠後進行點燭傳光儀式，過程莊嚴隆重。學生接受加冠後開始安排到醫院臨床實習，實際參與病人的護理照顧實務。

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▲學生加冠後進行點燭傳光，象徵薪傳南丁格爾的精神生生不息（圖／記者張振興攝，2022.10.05）

加冠典禮加冠生身穿實習服依序上台，女護生接受老師配戴護士帽，男護生則接受老師別名牌。加冠完成後由系主任蔡富棉在南丁格爾的肖像前點燭引光，再交給 20 位協助加冠的護理專業老師，以接力方式逐一點燃學生手中的蠟燭，象徵薪傳南丁格爾生生不息的護理精神，氣氛莊嚴感人。因車禍受傷的同學朱怡蓁和楊心淳也特別坐輪椅出席參加加冠典禮，在台下接受師長加冠，為護理學習之路留下永恆回憶。加冠學生蘇楷翔、林書妤帶領全體加冠生宣讀護理誓詞，誓言效法南丁格爾忠貞職守、盡力提高護理專業標準，協助醫師的診治謀求病人的福利。宣誓後全體加冠生並合唱南丁格爾紀念歌，讚揚南丁格爾的護理精神。