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百貨10月激戰！美學家電「這裡買」集雅社優惠超殺登場

▲集雅社結合最受消費者青睞的品牌之一「LG」，以強強聯手之姿，陸續於宏匯廣場6樓、新光三越A4設置「LG百貨旗艦店」。（圖／NOWnews攝）
▲集雅社結合最受消費者青睞的品牌之一「LG」，以強強聯手之姿，陸續於宏匯廣場6樓、新光三越A4設置「LG百貨旗艦店」。（圖／NOWnews攝）

生活中心/綜合報導

2022-10-07 11:00:00

一眨眼，2022來到壓軸的精彩10月，在這個月全台百貨周年慶等超殺活動皆一一登場，許多人也就等這一年一次，要來好好買一波！在這密集的消費旺季，百貨影音家電領導通路「集雅社」除了不斷推出誘人優惠，如指定品牌滿額送筆電、 月月抽免單等，也持續在各大百貨拓點，結合最受消費者青睞的品牌之一「LG」，以強強聯手之姿，陸續於宏匯廣場6樓、 新光三越 A4設置「LG百貨旗艦店」；另外大葉高島屋也將在11月1日 擴大改裝開幕，各種新據點、新優惠將帶來全台百貨週年慶第二波熱潮！

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為了將最好的消費體驗，完美呈現給消費者，集雅社大刀闊斧，積極於全台拓點之外，更進駐「升級」百貨櫃位，繼9月信義A4 B1F 「 LG 百貨旗鑑店」盛大開幕之後，10月1日也在宏匯廣場本櫃重新改裝開幕，並引進「LG百貨旗艦店」。同時看準即將進入年末，消費者們需要汰舊換新或是新居採購， 全新概念的LG百貨旗艦店不僅規劃出書房、客廳、廚房區塊，來滿足消費者對於生活家電想像，更提供完整IoT物聯網居家商品體驗，以及數不完的超殺優惠。

▲為了將最好的消費體驗，完美呈現給消費者，集雅社大刀闊斧，積極於全台拓點之外，更進駐「升級」百貨櫃位！（圖／NOWnews攝）
▲為了將最好的消費體驗，完美呈現給消費者，集雅社大刀闊斧，積極於全台拓點之外，更進駐「升級」百貨櫃位！（圖／NOWnews攝）
近期家電市場掀起大尺吋電視換機熱潮，集雅社LG百貨旗艦店現場展示包括「75型QNED 8K AI語音物聯網電視」，其搭載最新Mini LED背光、量子點 、NanoCell一奈米等技術結合，以及家庭劇院必備的「杜比視界 IQ & 杜比全景聲」等規格，讓你在家就能一秒沉浸高規格影音視界。另外，疫情啟動了人們居家自煮、辦公等宅時代的需求！在旗艦館中，最夯防疫商品LG電子衣櫥，標榜天然蒸氣殺菌達 99.9%，為消費者打造回家第一線衣物防護力，除了獨家優惠現省13,000元，還能搭配超狂品牌回饋，只要購買指定型號，滿30萬就能獲得市價38,900的LG gram 14”極致輕薄商用筆電。

另外家電規劃師也特別推薦可以購入LG 75型QNED 8K AI語音物聯網電視、WashTower AI智控洗乾衣機、蒸氣電子衣櫥PLUS，除了現省33,000以及獲得LG筆電，還可以獲得集雅社獨家贈送市價38,900元的「A9T ULTRA ALL-IN-ONE 濕拖無線吸塵器」、百貨電子禮券2,000元。

▲家電規劃師也特別推薦可以購入LG 75型QNED 8K AI語音物聯網電視、WashTower AI智控洗乾衣機、蒸氣電子衣櫥PLUS。（圖／NOWnews攝）
▲家電規劃師也特別推薦可以購入LG 75型QNED 8K AI語音物聯網電視、WashTower AI智控洗乾衣機、蒸氣電子衣櫥PLUS。（圖／NOWnews攝）
此外集雅社全台百貨專櫃也能看到眾多國際大廠，只要在櫃內購買SAMSUNG指定商品，滿額再送價值約45000元的「 The Frame 50吋美學電視」，具有多色的風格邊框，以及美學設計，顛覆你對電視外觀的既有想像；而喜愛日系品牌的消費者，Panasonic歡慶在台60週年10/1~2023/2/25購買指定商品加碼送最高5000元全家禮物卡，登錄發票再送精選品牌小家電。此外10/1-12/31期間只要購買SHARP指定商品，登錄還能獲得日系簡約風格20L微波爐(R-TT20SS(B)。

集雅社2022最強壓軸優惠，只要到指定專櫃，消費即可享百貨優惠、集雅社獨家贈、原廠獨家贈品，以及最廣為大家瘋狂的「您消費我買單」活動，除了月月抽免單，每筆訂單最高可折抵10萬元，現在綁定會員還可累積集利金5倍送，年末最優惠就買這一波！



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