張碩航穿越22年跑外送　命定《遇見》富二代男友

我是廣告 請繼續往下閱讀
外型酷帥笑起來像大男孩的王肇緯，飾演個性霸道、長年待在海外的富二代，為符合角色形象，他也在開拍前做足功課，包括講話的腔調及走路的方式，要如何自然地顯露出「霸味」都是他練習的重點。他說：「比較難的是詮釋霸道的口吻，不是兇、大聲就好，他是更需要有情緒口吻，讓人感受到情緒的對話。」擁有好身材的他，為戲更積極健身，還為角色特別上了「擒拿課」，在武打動作上也下了不少功夫。
擁有俊美外型的陳璽安演戲經驗豐富，這次首次主演BL劇，飾演外表高冷、內心溫柔的「禁慾系」上司，他表示為符合專業經理人的菁英形象，除了閱讀相關書籍，「我也找了幾位經理級的朋友，問了一些他們工作的心得，還有去觀察他們工作。」他也為情感內斂的角色設計一些「微表情」。不僅如此，他還為戲增重、增加重訓頻率，希望呈現更好的體態。
濃眉大眼帶有少年氣息的徐韜，劇中是任人使喚的「便利貼」公司新人，他將與飾演上司的陳璽安展開「職場格差戀」。徐韜說，他和角色個性類似，比較內向溫和，學生時期他也很常自言自語，很能體會一個人的孤獨感，但相較陳璽安要增重增肌，他則要努力讓自己體態再稍微纖細一點，擁有健康膚色的他還打趣說：「不過對我來說最難的，應該是防曬、防曬、防曬！」