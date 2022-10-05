本土破5萬例！10/11起，開放年輕人打次世代疫苗

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指揮中心表示，今日新增之54,874例本土病例，為25,473例男性、29,380例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（11,234例），臺中市（7,018例），臺北市（6,351例），桃園市（6,028例），高雄市（5,179例），臺南市（3,614例），彰化縣（2,777例），新竹縣（1,495例），苗栗縣（1,364例），屏東縣（1,299例），新竹市（1,274例），雲林縣（1,232例），宜蘭縣（1,219例），基隆市（1,047例），嘉義縣（902例），南投縣（777例），花蓮縣（737例），嘉義市（554例），臺東縣（447例），金門縣（158例），澎湖縣（145例），連江縣（23例）。
指揮中心指出，今日新增48例本土病例死亡個案，為28例男性、20例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、44例具慢性病史、32例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年6月1日至10月1日，死亡日期介於6月15日至10月2日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增55例境外移入個案中，為31例男性、24例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國（3例），新加坡及中國（各2例），加拿大、越南及德國（各1例）移入，另45例感染國家調查中。入境日期介於今年8月1日至10月4日。
指揮中心統計，截至目前國內累計18,136,890例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,448,635例排除），其中6,685,516例確診，分別為35,134例境外移入、6,650,328例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計11,280例COVID-19死亡病例，其中11,264例本土，個案居住縣市分布為新北市2,350例、臺北市1,253例、臺中市1,142例、高雄市1,044例、桃園市864例、臺南市852例、彰化縣644例、屏東縣454例、雲林縣351例、南投縣341例、苗栗縣301例、嘉義縣272例、基隆市252例、宜蘭縣235例、花蓮縣200例、新竹縣183例、嘉義市183例、臺東縣160例、新竹市129例、澎湖縣33例、金門縣21例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
擴大接種對象！10/11起，年輕族群開打次世代疫苗
指揮中心表示，考量目前仍處Omicron亞型變異株疫情流行期，且依據數據顯示年輕族群感染率較高，加以國內防疫政策及邊境管制逐步開放，經書面諮詢衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）意見並衡酌國內疫苗核准與供應現況，為保障年輕族群健康，將自今年10月11日起，擴大納入18-49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑。接種間隔為與最後一劑基礎劑／基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12週（84天）。
指揮中心呼籲，依據臨床試驗顯示，含有原始株及BA.1變異株之雙價疫苗相較於單價疫苗，對於抵抗Omicron變異株有較佳的保護力，目前已開放之第一階段及第二階段對象接種，符合接種間隔尚未接種者，請儘速接種，以降低感染後重症及死亡的風險。另提醒，接種後可透過接種單位提供的須知或海報上的QR code掃描加入Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報( https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/ucz02Kh3_q28Jena2Z3AoA )，藉由接種後狀況觀察，提醒就醫並瞭解接種後常見不適。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55359
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