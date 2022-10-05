台灣勇奪12項全球科技研發獎 經部：產業轉型的核心動能
經濟部今（5）日舉辦「科技領航 再綻光芒 2022 R&D 100 Awards獲獎記者會」，台灣創新科技不但一口氣囊括12個獎項，獲獎數更居全球第二、亞洲第一，經濟部次長林全能於致詞時表示，這些研發成果，不僅獲得各大國際獎項的肯定，更是台灣產業轉型躍升的核心動能，同時也盼國內的研發創新能量，能為台灣產業及經濟帶來正向發展。
素有研發界奧斯卡的「R&D 100 Awards全球百大科技研發獎」今（2022）年邁入60周年，今日於台大醫院國際會議中心盛大舉行，台灣創新科技不但一口氣囊括12個獎項，獲獎數更居全球第二、亞洲第一。
此次獲獎單位及技術包含工研院「高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組」、「眼底病變AI輔助診斷與偵測技術」，資策會「乳攝品質AI輔助評量系統」、「勒索軟體智能獵捕平台」，金屬中心、「不銹鋼耐蝕暨表面硬化系統設備」，以及紡織所的「SILVTEA 導電銀墨水」等。
經濟部次長林全能於會前受訪表示，經濟部科技專案所支持的研發成果，不僅獲得各大國際獎項的肯定，更是台灣產業轉型躍升的核心動能。
他進一步提到，台灣的創新科技能於「R&D 100 Awards全球百大科技研發獎」上獲獎是由於機構在進行科技研發之際，是以問題及需求導向，並進一步做科技上的突破，經濟部與所有的研究機構會秉持此研究精神，盼國內的研發創新能量，能為台灣產業及經濟帶來正向發展。
經濟部指出，技術處科技專案已經連續15年獲得75個全球百大科技研發獎的榮耀，有超過九成已技轉廠商，甚至孵育出多家新創公司，是真正以創新科技解決產業問題，帶動產業效益與價值。