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翁啟惠失之交臂！3學者獲諾貝爾化學獎　其中1人二度獲獎

▲2022年諾貝爾化學獎得主，由美國、丹麥三名化學家共同獲得。（圖／美聯社／達志影像）
▲2022年諾貝爾化學獎得主，由美國、丹麥三名化學家共同獲得。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-10-05 18:27:45

2022年諾貝爾獎自10月3日起陸續頒發，今（5）所頒發的諾貝爾化學獎最終由美國化學家貝爾托西（Carolyn R. Bertozzi）、丹麥化學家梅爾達爾（Morten Meldal）、美國化學家夏普萊斯（K. Barry Sharpless）等3人共同獲得該項殊榮，而此前被認為是化學獎得主的熱門人選，前中研院院長、現任生策會會長的翁啟惠則未能順利獲獎。

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今年諾貝爾化學獎得主由來自美國與丹麥3名化學家共同獲得，他們對鍵擊化學（click chemistry）和生物正交化學（bioorthogonal chemistry）上的發展具有卓越成就，讓化學合成如「點擊」般那麼快。本屆諾貝爾化學委員會主席奧維斯特（Johan Åqvist）也表示，今年的化學獎所表彰的不是處理過於復雜的問題，而是處理簡單易行的問題。

三名化學獎得主當中，來自美國的夏普萊斯同樣在2001年拿下諾貝爾化學獎，這使他成為諾貝爾獎季史上第五位獲得兩項諾貝爾獎的人；貝爾托西則是首位獲得勒梅爾森-麻省理工學院獎（Lemelson-MIT）的女性，在她33歲時就獲得了麥克阿瑟天才（MacArthur Fellows Program）獎，也是過去數百位的化學獎歷屆得主中第8位女性受獎人。

▲美國化學家夏普萊斯在2001年就拿過諾貝爾化學獎，他也是第五位獲得兩項諾貝爾獎的得主。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國化學家夏普萊斯在2001年就拿過諾貝爾化學獎，這次獲獎讓他成為第五位獲得兩項諾貝爾獎的得主。（圖／美聯社／達志影像）
此前不少專家認為，今年獲獎關鍵與新冠疫情流行脫不了關係，不過這項預測並未準確命中，另外有望成為李遠哲第二、前中研院院長翁啟惠也在頒獎公布前呼聲高，他在去年拿下被視為諾貝爾獎前哨的沃爾夫化學獎，可惜這次未能以其在醣科學研究的重大貢獻折桂。

▲中研院前院長翁啟惠。（圖／記者王敏旭攝，2021.11.29）
▲中研院前院長翁啟惠在醣科學研究領域的重大貢獻使他成為熱門人選。（圖／記者王敏旭攝，2021.11.29）

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