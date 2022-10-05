翁啟惠失之交臂！3學者獲諾貝爾化學獎 其中1人二度獲獎
2022年諾貝爾獎自10月3日起陸續頒發，今（5）所頒發的諾貝爾化學獎最終由美國化學家貝爾托西（Carolyn R. Bertozzi）、丹麥化學家梅爾達爾（Morten Meldal）、美國化學家夏普萊斯（K. Barry Sharpless）等3人共同獲得該項殊榮，而此前被認為是化學獎得主的熱門人選，前中研院院長、現任生策會會長的翁啟惠則未能順利獲獎。
今年諾貝爾化學獎得主由來自美國與丹麥3名化學家共同獲得，他們對鍵擊化學（click chemistry）和生物正交化學（bioorthogonal chemistry）上的發展具有卓越成就，讓化學合成如「點擊」般那麼快。本屆諾貝爾化學委員會主席奧維斯特（Johan Åqvist）也表示，今年的化學獎所表彰的不是處理過於復雜的問題，而是處理簡單易行的問題。
三名化學獎得主當中，來自美國的夏普萊斯同樣在2001年拿下諾貝爾化學獎，這使他成為諾貝爾獎季史上第五位獲得兩項諾貝爾獎的人；貝爾托西則是首位獲得勒梅爾森-麻省理工學院獎（Lemelson-MIT）的女性，在她33歲時就獲得了麥克阿瑟天才（MacArthur Fellows Program）獎，也是過去數百位的化學獎歷屆得主中第8位女性受獎人。
此前不少專家認為，今年獲獎關鍵與新冠疫情流行脫不了關係，不過這項預測並未準確命中，另外有望成為李遠哲第二、前中研院院長翁啟惠也在頒獎公布前呼聲高，他在去年拿下被視為諾貝爾獎前哨的沃爾夫化學獎，可惜這次未能以其在醣科學研究的重大貢獻折桂。