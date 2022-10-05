巷仔內／綠拚中台灣！蔡其昌激出熱情　黃秀芳有望突圍

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綜觀中台灣選情，台中市部分，4年前國民黨籍現任市長盧秀燕爆冷勝選，上任後，許多前市長林佳龍執政時期的規劃也隨之停擺，例如舊城復興、綠柳川整治成果幾乎被擱置，藝文活動也越趨減少，地方人士認為，「要讓城市恢復應有的價值與質感，會是蔡其昌很好的著力點」。
另外，該人士也提到，盧秀燕4年任內秉持「少做少錯」態度，幾乎沒有任何新建設，台中市區進步有限、縣區被邊緣化，更屢爆出治安事件。蔡其昌提出十大政見，包含捷運藍線、中區新裝、強化文化活動、社宅加倍等，各各痛擊盧秀燕。
黨內高層指出，蔡其昌是挑戰者，尤其今年選情較冷，以民調邏輯來看，落後20%絕對是正常現象，因為民眾不積極表態，但最後投票可就不一樣，民眾會將對盧市府的不滿轉化成選票，預估最後選情會很接近。
綠營人士說，蔡其昌在9月就啟動大造勢，因為基層組織紮實，所以不怕後繼無力，一直到選前之夜，大概兩天就會有一場造勢，要激發出台中綠營熱情。
該人士表示，目前剛啟動大型造勢場，深入山線豐原、海線大甲、屯區北屯，場場爆滿，連團隊內部都大感驚訝，更視為強心劑。
蔡陣營透露，團隊內部民調顯示，蔡其昌持續走高，不同於見報的民調結果，如果最後一個多月依照目前的趨勢走下去，蔡其昌將會勝選。
彰化縣部分，民進黨推出在地從政多年、形象良好的黃秀芳出戰，黨內原先擔憂，黃秀芳個性溫和，恐無法激起選民熱情，不過基層反映恰恰相反，因為與對手王惠美強勢形象對比，黃秀芳的溫柔反而成為亮點。
地方人士表示，上周黃秀芳競選總部成立，總統蔡英文親自到場，黃秀芳在台上流淚的真性情，在基層掀起極大關注，近來黃秀芳民調攀升、好感度增加，也讓地方嗅到突圍契機。
彰化在地議員則透露，國民黨籍現任縣長王惠美與地方關係不睦，連藍軍可能都無法完全整合，反觀綠營，與黃秀芳不同派系的前縣長魏明谷鼎力相助，協助本陣在北彰化的黃秀芳拓展南彰化選票，反應相當熱烈。
該議員表示，王惠美執政後，很多縣民認為，應該要還魏明谷公道，也自然把希望投設到黃秀芳身上。地方預估，黃秀芳與王惠美勝負僅會差距5萬票，不到最後一刻鹿死誰手很難說，而黃秀芳的趨勢是上揚的，綠營女力彰化突圍並非不可能。
至於南投部分，民進黨徵召前行政院中部辦公室執行長蔡培慧出戰，雖然各界普遍認為許淑華有壓倒性優勢，但許淑華近來黑歷史不斷爆出，為選情掀起波瀾。
南投地方人士透露，蔡培慧從起初的民調大幅落後，已經快速拉近到10%內，這除了許淑華本身的黑歷史以外，藍營近2任縣長李朝卿、林明溱都有高度爭議，尤其林明溱日前一席「要把蔡英文脫褲」的言論，在地方悄悄產生化學效應中。
黨內評估，蔡培慧是否能夠逆轉，除了持續勤跑、提出與對手格局不同的政見以外，屆時整個大環境，以及台中與彰化的外溢將會是關鍵。
另外，從未政黨輪替過的苗栗，此次由於泛藍分裂，讓綠營看到曙光。民進黨推出的徐定禎民調持續居於領先全群，黨內包含立院黨團總召柯建銘、重量級立委羅致政都重兵進駐，賴品妤等年輕黨公職也傾全力加入團隊催票，預估未來藍營恐無法完全棄保，徐定禎將有極大勝算。