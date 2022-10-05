泰國巨星參與時裝週被批評太瘦　正式回應了

Davika Hoorne以藝名Mai紅遍泰國，前陣子參加巴黎時裝週，以一身白色抹胸連身裙走紅毯，卻因意外引起議論，因為過瘦的身材而在泰國媒體間面臨批評壓力。由於網友和媒體的討論聲浪巨大，Mai在自己的youtube頻道解釋自己過瘦的原因。
根據影片，Mai表示自己是由於戲劇需求，所以有持續減肥，希望能符合角色需求。沒想到參加巴黎時裝週會引起這麼大的風波，她指出現在戲劇已經殺青，自己會試著從角色抽離。Mai說該劇應該會在明年初上映，希望大家屆時能夠收看。她在影片中坦承自己近期確實過瘦，但背後是有原因的，期盼大眾能理解自己身為演員，必須為戲減肥或增重。
接著，Mai開始朗讀網友們的留言，其中大部分都是說她太瘦或批評長相的言論，即便如此，她還是心平氣和地回應，並且一邊吃炸薯條給觀眾看。她強調自己身體很健康，也有正常飲食，希望觀眾們理解身材管理是她作為演員、面對劇組指令，所需要負起的工作責任。Mai更澄清自己有穩定攝取營養和食物，絕對沒有得厭食症，希望粉絲們放心。
Mai是比利時和泰國混血兒，擁有175cm的大長腿和精緻的五官，本來身材就偏纖細的她，沒有因為瘦就懈怠，非常認真鍛鍊腹肌。她在Instagram的粉絲超過1724萬，本業是演員的她在泰國擁有相當高的人氣，除了外型亮麗，實力同樣兼具，早在21歲就拿到第一個最佳女主角獎，在時尚圈同樣是品牌與媒體的寵兒。