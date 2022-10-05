《台北女子圖鑑》背負評　夏于喬：演員盡力最重要

電影《童話・世界》首映會今（5）日於信義區舉行，同片的游安順、張孝全將在金馬獎爭奪影帝，游安順打趣：「還是帥的好，寧願長得帥也不要入圍。」問他覺得勝算如何？游安順說：「大家都五分之一，最希望的是獎留在台灣。」而夏于喬近期的台劇《台北女子圖鑑》因描寫南北部人流於刻板受到負評，她為團隊緩頰：「身為演員不管接什麼樣的戲劇，盡力做好自己的角色最重要。」
張孝全昨證實確診，江宜蓉5天前才和他一起出面受訪，她表示自己快篩陰性，有關心張孝全嗎？她對鏡頭喊話：「我沒有他的聯絡方式，孝全哥你還好嗎？我很想你。」片中她和張孝全、李康生都有情感糾葛，對上影帝級演員，她說：「一開始會非常緊張，但是上戲就感覺不到他們是本人，因為我也第一次跟康生哥拍床戲，害羞跟不自在當然會有，剛好幫助到角色。」
劇情從一名人權律師承辦一起補教名師性侵案展開，觸及兩性、權力、慾望等議題，導演唐福睿就是律師出身，跑了2周映後座談，最感動有觀眾哽咽自白有類似狀況，「或許很多人有一樣感覺，希望很多人有相同理解。」他本來請公司做好張孝全的面具，今晚要戴面具代張孝全出席，「結果公司說康哥面具比較適合我！」連跟張孝全分享這個主意，也被本尊吐槽：「可以用我的人形立牌就好。」《童話・世界》10月7日全台上映。