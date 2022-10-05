資策會證實！高虹安論文7成有爭議 民進黨籲立刻道歉
民眾黨新竹市長參選人高虹安日前被媒體爆出博士論文涉抄襲，民進黨發言人謝佩芬今（5）日表示，自週刊爆出相關事件已過10多日，高虹安卻仍不願面對社會大眾的質疑，也拿不出資策會授權書，今天資策會證實，高虹安博士論文與資策會報告有7至8成有爭議，且著作權屬於資策會。請今天下午臨時取消行程的高虹安，應就論文涉抄襲的問題，公開坦然向社會大眾說清楚講明白，別再閃躲。
謝佩芬指出，高虹安不但被媒體戳破博士論文涉嫌抄襲，甚至還涉拿國家公帑完成自己的學位。今天資策會也首度於立法院證實，高虹安的論文經過幾個軟體比對，高虹安論文有用到資策會具著作權的部分，第一次比對發現達7、8成，第二次比對則逾8成，並非在合理使用範圍，且缺乏明示出處，「資策會將要求尊重著作權。」
謝佩芬接著說，透過資策會今天明確說明，高虹安博士論文涉嫌抄襲的事實真相都已經攤在陽光下，請問高虹安，到底什麼時候才願意誠實面對？奉勸高虹安，誠實為上，不要再拖延閃躲，立刻向社會大眾說清楚及道歉。
民進黨新竹市議員李妍慧也說，高虹安應該立即辭去立委職務，配合資策會協調調查，身正不怕影子斜，高虹安如果自認為清白，就勇於接受調查，不要讓人懷疑證明自己清白的決心。