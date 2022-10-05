雙十連假登場！「2022高雄動漫節」將開展　重點優惠搶看

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1、《SPY×FAMILY間諜家家酒》PART2即將開播，準備了多款「高雄動漫節首賣」商品。
2、《出租女友》、《刀劍神域》、《進擊的巨人》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《東京復仇者》、《RE:從零開始的異世界生活》、《戀上換裝娃娃》，總共７款熱門特惠福袋組。
3、現場消費滿 550 元起，即可兌換滿額贈好禮。
4、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》、《東京復仇者》、《86－不存在的戰區－》全新商品參戰高雄動漫節。
5、《刀劍神域劇場版-Progressive-陰沉薄暮的詼諧曲》，劇場版限定角色珍藏票
長鴻
1、全館漫畫單行本8折、小說75折、部分特裝版8折、精品與套書另享優惠折扣，加碼購物滿額禮。
2、《貓之書》、《愛的痛覺成癮》、《沒有錢！-NO MONEY!-(17) 》、《高嶺之花、狂亂綻放(1)》、《醉意×順勢》、《貓頭鷹的戀愛煩惱》限定特裝版。
3、新書發售，《黑婚－Black Marriage－(3)、(4)》、《巧克力吸血鬼(6)、(7)》、《這是愛、不是戀(3)、(4)》、醉意×順勢 (上+下) 、《貓頭鷹的戀愛煩惱》、《愛的痛覺成癮》...多款新作。
曼迪
1、票房破億《名偵探柯南》最新劇場版週邊商品高雄首度亮相。
2、《棋靈王》《火影忍者》《EVA》《Fate系列》日版精品到貨。
3、10/7開展當天同日上映的《麵包超人電影版：多洛林與妖怪嘉年華》，在高雄動漫節現場購票每張只要250元，還可獲得日本原版收納束口袋1個。
4、高雄專屬4大福袋，包含《名偵探柯南》《戀與製作人》《Fate系列》共4款超值福袋；還有《火影忍者》、《刀劍神域》、《七龍珠》、《五等分的花嫁等》熱門一番賞。
台灣角川
1、首賣新書、特裝版、輕小說、漫畫、書籍、精品，展場全面85折優惠。
2、新作品首賣《位於戀愛光譜極端的我們 (4)》、《虛位王權 (1) Corpse Reviver》、《男女之間存在純友情嗎？（不，不存在！） Flag 3.》、《加速世界 (26) ─裂天征服者─》、《夫婦以上，
戀人未滿 (1)》、《高良同學與天城同學 (1)》、《是你讓我無法呼吸》等。
3、新周邊上市《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》、《間諜教室》、《我的幸福婚約》系列商品。