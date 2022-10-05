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啦啦隊女神練舞掀衣「E級雪乳」全看光！視線往下更兇猛

▲台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」隊長梓梓（董梓甯）近日練舞掀衣，曬出「E級深溝」。（圖／翻攝自梓梓臉書）
▲台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」隊長梓梓（董梓甯）近日練舞掀衣，曬出「E級深溝」。（圖／翻攝自梓梓臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-05 19:54:422022-10-05 20:14:08

台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」隊長梓梓（董梓甯）不僅擁有精緻五官、E級火辣身材，再加上性感舞姿，粉絲無數，光是IG就坐擁近80萬人追蹤。經常透過社群媒體和粉絲互動的她，昨（4）日在IG曬出積極排練的照片，也讓3萬名網友鼻血狂噴，紛紛直呼「美死了」、「太辣了啦」。

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梓梓昨（4）日在IG曬出多張排練照片，只見她看著鏡中的自己，一隻手插在褲子裡，另一隻手抬起扶著頭，不過該隻手在抬起時也將黑色短版衣服「順勢拉起」，裡面的黑色運動爆乳內衣也跟著曝光，超深事業線、E級車頭燈和火辣S曲線身材一覽無遺。

▲梓梓（董梓甯）將衣服掀開，露出超深事業線和E級傲人上圍。（圖／翻攝自梓梓IG）
▲梓梓（董梓甯）將衣服掀開，露出超深事業線和E級傲人上圍。（圖／翻攝自梓梓IG）
視線往下移，梓梓也曬出白皙美腿、超細螞蟻腰，並在文內表示「本週開始就是無止盡的練舞+排練。不是在舞蹈教室，就是在去教室的路上，因為馬上球季開季了，今年也有全新舞蹈跟服裝，大家記得要來夢想家主場看全新的Formosa sexy。本週日還要回老家，在樂天主場跟大家見面～不見不散」。

▲梓梓（董梓甯）秀出超長美腿。（圖／翻攝自梓梓IG）
▲梓梓（董梓甯）秀出超長美腿。（圖／翻攝自梓梓IG）
貼文及照片一出，已有3萬人按讚，網友紛紛留言，「這眼妝好電」、「愛了愛了」、「哇捏，山東大饅頭」、「太辣了啦」、「電翻人了」、「被妳的眼神電死，好正」、「美美的阿梓」、「辛苦了，排練加油」、「辣翻」、「超性感」。（編輯：郭佩蓉）

▲梓梓除了曬E級火辣身材，也秀出超細螞蟻腰。（圖／翻攝自梓梓IG）
▲梓梓除了曬E級火辣身材，也秀出超細螞蟻腰。（圖／翻攝自梓梓IG）
▲梓梓身材火辣，有真人版娜美封號。（圖／翻攝自梓梓IG）
▲梓梓身材火辣。（圖／翻攝自梓梓IG）
▲梓梓擁有豐滿上圍和螞蟻腰，被封為真人版娜美。（圖／梓梓IG）
▲梓梓擁有豐滿上圍和螞蟻腰，被封為真人版娜美。（圖／梓梓IG）
▲梓梓光看MV就能拆解舞蹈動作。（圖／梓梓IG）
▲梓梓光看MV就能拆解舞蹈動作。（圖／梓梓IG）
▲梓梓左手腋下有顆痣，跟性感女神綺夢是同款。（圖／梓梓IG）
▲梓梓左手腋下有顆痣，跟性感女神綺夢是同款。（圖／梓梓IG）
▲梓梓邪惡小洞吸人眼球。（圖／梓梓IG）
▲梓梓邪惡小洞吸人眼球。（圖／梓梓IG）
▲梓梓是Formosa Sexy的靈魂人物之一。（圖／Chloe 董梓甯臉書）
▲梓梓是Formosa Sexy的靈魂人物之一。（圖／Chloe 董梓甯臉書）

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