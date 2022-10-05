台大校長遴委點名郭大維辭鴻海獨董　避免利益衝突

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此外，鴻海今年更以「鴻準精密工業公司」及旗下群創光電、天鈺科技之名申請加入台大「重點科技研究學院」，該案正在教育部審議中。
許冠澤表示，郭大維於2017年10月起擔任台大代理校長，期間成立「高效能與科學計算技術研究中心」並兼任該中心主任，曾接受永齡基金會委託辦理總經費新台幣1200萬元的研究計畫。郭大維於2019年1月卸下代理校長職務，同年7月便開始擔任鴻海獨立董事、薪酬委員會、審計委員會等職務。
許冠澤認為，企業欲與台大合作以利延攬人才或分享研究成果，只要符合法律與相關倫理規範，應可正面看待，但問題的關鍵在於，鴻海獨董依照公司法應對鴻海負忠實義務，維護鴻海公司利益，反之，台大校長則應綜理校務負校務發展之責，維護台大的利益。
他擔憂在前述鴻海與台大利益往來與合作背景下，鴻海獨董與台大校長是2個衝突的角色，郭大維既已參與台大校長遴選，自當以台大校務發展為首要考量，摒棄一切可能與此職位相衝突的角色，以免徒留「台大校長為財團服務」的話柄。
為避免將來台大校長職務與鴻海公司職務間的衝突與緊張關係，許冠澤呼籲郭大維，應於遴選投票前辭去「鴻海精密工業」獨立董事、薪酬委員會、審計委員會等職位。
對此，郭大維回應，台大校長自當為台大校務發展全力以赴，平衡對待所有企業合作夥伴，並依法辭任企業獨董等相關職務。
台大遴委會表示，根據台大校長遴選辦法，僅要求參選人在繳交資料時，得揭露各項兼職工作，並沒有要求候選人要辭去兼職工作；目前已召開的遴委會會議，都沒有討論過特定候選人是否該辭去兼職；遴委若有相關意見，可在後續會議中提出討論。