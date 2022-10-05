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台大校長遴委點名郭大維辭鴻海獨董　避免利益衝突

▲台大校長遴選委員許冠澤今（5）日呼籲校長候選人郭大維辭鴻海獨董，以避免利益衝突。（資料圖／記者許維寧攝）
▲台大校長遴選委員許冠澤今（5）日呼籲校長候選人郭大維辭鴻海獨董，以避免利益衝突。（資料圖／記者許維寧攝）

記者李琦瑋／台北報導

2022-10-05 20:03:37

台大校長遴選委員會預計於10月8日前選出第13任校長，遴委會中的學生遴委、台大研究生協會會長許冠澤今（5）日呼籲，校長候選人郭大維，應在投票前辭去鴻海精密工業獨立董事、薪酬委員會、審計委員會等職務，以避免與未來的校長職務衝突。郭大維回應，台大校長自當為校務發展全力以赴，平衡對待所有企業合作夥伴，並依法辭任企業獨董等相關職務。

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許冠澤指出，鴻海公司及永齡基金會過去與台大密切的產學合作關係，眾所周知，不只聯合冠名成立功能性組織「台大永齡健康研究院」，連「台大癌醫中心分院」的主要捐贈者也是永齡基金會，其捐贈過程在校內引發的爭議，至今尚未平息，甚至衍伸訴訟。

此外，鴻海今年更以「鴻準精密工業公司」及旗下群創光電、天鈺科技之名申請加入台大「重點科技研究學院」，該案正在教育部審議中。

許冠澤表示，郭大維於2017年10月起擔任台大代理校長，期間成立「高效能與科學計算技術研究中心」並兼任該中心主任，曾接受永齡基金會委託辦理總經費新台幣1200萬元的研究計畫。郭大維於2019年1月卸下代理校長職務，同年7月便開始擔任鴻海獨立董事、薪酬委員會、審計委員會等職務。

許冠澤認為，企業欲與台大合作以利延攬人才或分享研究成果，只要符合法律與相關倫理規範，應可正面看待，但問題的關鍵在於，鴻海獨董依照公司法應對鴻海負忠實義務，維護鴻海公司利益，反之，台大校長則應綜理校務負校務發展之責，維護台大的利益。

他擔憂在前述鴻海與台大利益往來與合作背景下，鴻海獨董與台大校長是2個衝突的角色，郭大維既已參與台大校長遴選，自當以台大校務發展為首要考量，摒棄一切可能與此職位相衝突的角色，以免徒留「台大校長為財團服務」的話柄。

為避免將來台大校長職務與鴻海公司職務間的衝突與緊張關係，許冠澤呼籲郭大維，應於遴選投票前辭去「鴻海精密工業」獨立董事、薪酬委員會、審計委員會等職位。

對此，郭大維回應，台大校長自當為台大校務發展全力以赴，平衡對待所有企業合作夥伴，並依法辭任企業獨董等相關職務。

台大遴委會表示，根據台大校長遴選辦法，僅要求參選人在繳交資料時，得揭露各項兼職工作，並沒有要求候選人要辭去兼職工作；目前已召開的遴委會會議，都沒有討論過特定候選人是否該辭去兼職；遴委若有相關意見，可在後續會議中提出討論。

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