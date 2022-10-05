《生死接線員》黑暗背後透出的一絲光明—器官捐贈（上）

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生而為人，終將迎來生命盡頭，雖每個醫護人員都絕對會盡全力拯救病人，但總也有用盡全力也沒有辦法的時候。亞東紀念醫院外科暨創傷加護病房主任洪芳明，20年來致力於加護病房，提供處在生命末期的人，一個「遺愛人間」的器捐選項，同時也讓家屬思考生命終點的無悔選擇。
「器官移植能為器官衰竭待移植者開啟重生之門，但總是『僧多粥少』，只有少數幸運人才能有機會」。一名吳姓產科護理師，罹患先天性間質性肺病，終會因肺纖維化併發右心室衰竭及呼吸衰竭，導致於死亡，而「肺臟移植」是唯一的治本方式。吳護理師深知台灣器官捐贈移植的困境，但她從不向命運低頭，直到重病臥床前，都還堅守工作、帶著氧氣筒照顧新生兒，並且選擇在沒有機會移植不得已面對生命終點時，將自己的器官捐贈出去給需要的人，希望其他人能獲得她當初等不到移植的機會。
家人艱難放手 善良孩送出給世界的最後一份禮物
花蓮慈濟醫院的施明蕙，是台灣少數在器官勸募領域發光發熱超過20年的協調護理師，由於東部只有花蓮慈濟醫院一家器官勸募網絡醫院，勸募移植團隊的重要性不言可喻。某次有位病童因為嚴重車禍意外，入住加護病房，住院後才發現竟是該院勸募團隊成員友人的孩子，經過全力搶救之後，終究還是無力回天。
家屬一開始無法接受病人已經沒有活下來的機會，爸爸、媽媽和阿嬤都還抱著一絲希望，眼看著孩子的狀況越來越差，再多的藥物及醫療處置也無法挽回病人將熄的生命徵象，媽媽主動說：「我要讓他做器官捐贈，他一直都是一個很善良的孩子，我知道他是願意的」，媽媽轉頭詢問阿嬤：「好嗎？」阿嬤附和說：「好，讓他做，去救更多人。」最終，孩子進了手術室，留下最後的禮物。
器官勸募團隊肩負重任 讓良善傳遞、生生不息
臺大醫院的許彣伃管理師已經從事器官勸募社工工作16年，從臺北榮民總醫院到臺大醫院，始終堅守著器官勸募的工作崗位，108年時她曾服務過一位器官捐贈者家屬，原本家人對於器官捐贈還有疑慮，但是在院方用心的照顧及社工無微不至的關懷下，最終選擇信任醫療團隊，做下器官捐贈的決定。
而在2年後，捐贈者的弟弟不幸也因病在其他醫院迎來生命終點，即將過世時，捐贈者的爸爸主動打電話來徵詢許彣伃管理師，可否由台大團隊協助弟弟進行器官捐贈相關事宜，這件事不僅傳遞了器捐家屬對醫療團隊的信任與肯定，也更彰顯了這個工作的價值，協助完成捐贈者的心願，讓良善繼續傳遞！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55268
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