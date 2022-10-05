高雄輕軌「龍貓隧道」美麗開通　陳其邁：感謝捷運團隊

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陳其邁也說，推動城市進步，即使彼此大家一開始意見不同，但是透過不斷尋求共識、找出解決問題的方法，從最初有疑慮到一起努力，不迴避問題、直球對決解決困難，不僅造就美麗的輕軌路線，更讓城市更加進步。
陳其邁與捷運局同仁一同搭乘輕軌，一起分享通車的喜悅與成果，除了體驗試營運段的舒適與穩定，也沿途欣賞城市街景。另外，輕軌車廂內部設計別具巧思，由蜜柑站長聯合黃阿瑪的後宮生活，蜜瑪連線歡樂同萌的可愛圖樣，十分可愛吸睛。
捷運局表示，輕軌由臺鐵美術館站（C20站）再延伸至愛河之心站（C24站），服務範圍由現行26站增為31站，營運路線延伸為17.1公里，全長22.1公里的輕軌總營運里程進度已達77%，2年時間內完成17個車站營運使命。此後，輕軌將有效地串聯臺鐵美術館站、美術館園區、聯合醫院、捷運凹子底站(R13)，讓有就醫需求的民眾、通勤的上班族、學生以及外地旅客，透過輕軌享有醫療、就學、藝文、觀光遊憩等一次到位的服務。
捷運局指出，輕軌二階路線「C24愛河之心站到C32凱旋公園站」大順路段是團隊下階段努力的目標，目前預計可在明年112年底完工，落實輕軌作為市區環狀交通核心，串聯重要交通節點、醫療服務、休閒遊憩等重要旅次站點，力拚輕軌幸福成圓願景112年底實現。
輕軌C20-C24路段正式開通試營運，市府推出「輕軌C21A-C24路段免費搭乘」好康服務，自即日起至12月18日止，只要在C21A內惟藝術中心站<-> C24愛河之心站間上車搭乘免費(感應電子票證不扣款)」。試營運首班車及末班車維持目前6:30及22:00由端點站發車，尖峰時段(平日6:30-8:30、16:30-18:30、假日13:00-18:00)班距為10分鐘，離峰時段則維持15分鐘班距，歡迎民眾前來體驗搭乘。