電豹女曖昧人夫？正宮質問淪影片背景 怒罵：拿傷口賺錢
網紅世界真假難辨，「反骨男孩」成員孫生和女友Wendy（林宛璇），日前在IG限時動態互槓，孫生怒批女友賣假人設，表面上很乖巧，實際上在外面到處玩，還和人夫過從甚密，Wendy也回批他去酒店到凌晨還不回家，隔空交火相當猛烈。事後反骨釋出影片，表示一切都是孫生的30歲慶生惡作劇，只是要給他一個驚喜，才平息這場風波。不過，今（5）日卻有女網友跳出來，怒控這齣戲的內幕，其實都是事實，直指Wendy和老公過從甚密，團隊還把她跟負責人通話的影片，剪接在影片裡面，讓他感覺不受尊重。
該女網友在《Dcard》論壇透露，在IG上看見Wendy在夜店和別的男生的親密互動照，仔細一看，才發現是自己老公，事後發現Wendy在IG把老公設為摯友，老公坦承跟Wendy搞曖昧，她私訊女方未獲回應，透過別人詢問，Wendy才說不知道老公已婚，是老公不讓自己和她聯絡，其中疑雲重重。
同時，她也私訊反骨的負責人酷炫，討論這件事解決方式，未料雙方對話錄音，卻被剪輯放在《孫生生日惡整企劃》影片中，讓她相當不滿，出示雙方對話訊息截圖，「什麼時候套好的我都不知道？不處理這事情沒關係，但不是拿人家的傷口來賺錢吧」。
不過，這篇文章發布後，酷炫僅在臉書表示：「各位客倌，這篇文有誰看得懂的，幫我翻譯翻譯，助理先去幫我買爆米花，謝謝。」並未針對事實說明。《NOWnews今日新聞》私訊Wendy未獲回應，她在IG寫下：「沒有什麼事完美的，看開了就完美了」。網友則對這不斷反轉的劇情，感到霧裡看花，紛紛留言「只能說真的好亂」、「很多網美網紅都是假人設，不意外」，也有人認為網友只是片面之詞，應拿出實際證據。
※【NOWnews 今日新聞
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