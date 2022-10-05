資策會稱論文引用比例不當擬提告　高虹安委任律師反駁

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黃俊穎分析指出，高虹安博士論文為原創，且經口試及格，符合辛辛那堤大學論文規定及博士畢業標準。再者，高虹安之博士論文共有113頁，而其於資策會期間所發表的期刊論文單篇僅有6頁，依據博士論文及資策會期刊論文頁數比例觀之，高虹安博士論文絕無具有8成以上與該期刊論文之雷同之可能。
黃俊穎表示，依著作權法第52條規定「為報導、評論、教學、研究或其他正當目的之必要，在合理範圍內，得引用已公開發表之著作」，高虹安博士論文撰寫基於研究目的，在合理範圍之內，引用資策會已公開發表之著作，應符合前述規定。
黃俊穎指出，依據著作權法第65條第1項規定「著作之合理使用，不構成對著作財產權的侵害」、著作權法第65條第2項規定「合理範圍或其他合理使用之情形，應審酌一切情狀，尤應注意下列事項，以為判斷之基準：一、利用之目的及性質，包括為係為商業目的或非榮利教育目的。二、著作之性質。三、所利用之質量及其在整個著作所占之比例。四、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響」。
黃俊穎稱，高虹安使用其本人於資策會任期內發表國外期刊的目的，是撰寫博士論文的非營利性目的，且引用篇幅與博士論文全文相比，引用部分所占比例極低，又該等利用結果對資策會期刊之潛在市場與現在價值之影響甚微。因此，高虹安在博士論文中引用資策會期刊，亦應符合著作權法第65條第2項之著作權合理使用規定。且資策會期刊論文係由高虹安作為第一作者，具有最大的原創性，並依著作權法享有著作人格權。
黃俊穎認為高虹安的博土論文為非營利性質之原創著作，並基於學術研究之目的，於必要合理範圍內合理使用資策會期刊論文，所以高虹安博士論文應無侵害資策會著作財產權之虞。