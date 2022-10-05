陳時中：上任時就是觀光旅遊準備復甦之際

民進黨台北市長參選人陳時中今（5）日出席觀光旅遊暨交通運輸產業後援會成立大會，由計程車職業工會、小客車租賃商業同業公會、觀光旅遊產業、導遊領隊、商圈觀光與遊覽車產業共同組成，更湧進600多名支持者到場加油；陳時中致詞提到上任後將成立國際事務局，來負責城市外交、國際旅展、會展等相關業務，更允諾自己上任時，就是觀光旅遊準備復甦的時候。
陳時中致詞表示，看到會場滿滿的支持者，他知道許多市民對他的託付與期待如此之深，也明白2年多來的疫情讓大家很辛苦，但國門即將開放，曙光已經在前方，疫情就要過去了。他說，等他上任時，就是觀光旅遊準備要復甦的時候，自己一定會立刻找相關業者來，商討讓台北市觀光重新興旺的方法，一起來拚，一起把事做好。
陳時中也拋出政見，提及上任後將成立國際事務局，因為台北要讓世界看到，認為需要一個專責單位，把城市外交、國際旅展、會展等相關業務，交由專責單位長期來進行。陳時中說，台北的會展很重要，因為台灣有許多強大的技術、產業要透過會展傳到國際，而會展可以帶進人潮，在台北觀光、消費、旅遊，帶動觀光經濟的循環。
陳時中說，除了要把台北的觀光、經濟帶起來，一個首都的領導者對於國家民主自由價值的堅持，更是一個重要的態度，把經濟顧好，讓世界看到台北，更要讓世界看到勇敢的台灣人，不允許被欺負，更不允許被侵犯，呼籲市民在選擇一個帶領首都台北的領導者，「要選一個能夠帶領大家，當一個勇敢台灣人的市長！」