《生死接線員》黑暗背後透出的一絲光明—器官捐贈（下）

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劉建廷醫師分享，有次照顧一位高大挺拔的空軍飛行員，因為擴大型心肌病變，在疾病的折磨下形銷骨立，需要心臟移植才能活命。雖病人幸運地等到移植機會，進而康復出院，然而，在某次的回診卻很遺憾地出現了心臟衰竭症狀，最終，因急性排斥而回天乏術。
劉建廷醫師回憶，那時病人的爸媽說：「醫師，我們兒子取之於社會，用之於社會，他若真的無法挽回，我們願本著當初有幸得到這顆捐贈的心臟的感恩心情，捐贈所有他可用的器官」，雖然最終器官沒能捐贈，但是這份感動也化為劉醫師持續向前的力量！
「捐與受、捨與得」 大愛讓生命這份禮得以延續
高雄榮民總醫院的王禎翊社工師，曾在108年12月服務過一位器官捐贈者的家屬，這位器官捐贈者是一位開朗活潑、喜愛大自然且樂於助人的18歲女孩，將來想成為一位白衣天使造福人群，因意外而性命垂危；在女孩生命的最後一程，母親強忍哀傷、悲痛與不捨，選擇器官捐贈讓女兒的愛留下來，讓生命垂危的病患獲得重生的機會，王禎翊社工師協助捐贈者的媽媽辦理出院時，聽到櫃台人員問一位母親：「孩子怎麼又住院？」那位母親情緒激動地說：「孩子洗腎那麼久，終於等到通知有大愛捐贈腎臟…」，捐與受、捨與得，這就是兩位年輕人生命禮物的交棒。
善生才能善終 中年女此生圓滿遺福人間
一位58歲的女士，發生意外送至醫院，因為嚴重腦傷重度昏迷，生命已到無可挽回的關頭。先生與其兒女儘管悲痛，考量到媽媽原本就樂觀又熱心，生前即已曾經討論過在生命終點時願意器官捐贈，所以決定完成媽媽的心願，最終，捐贈了心臟、肝臟、腎臟、肺臟及眼角膜，將愛換成另一種形式傳遞了出去。
這些悲傷故事衍生出的溫暖大愛，是讓所有器捐勸募團隊能一直持續下去的動力，而他們的堅持，也將創造更多生命的重新啟動。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55269
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