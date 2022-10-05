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《生死接線員》黑暗背後透出的一絲光明—器官捐贈（下）

《生死接線員》黑暗背後透出的一絲光明—器官捐贈（下）
《生死接線員》黑暗背後透出的一絲光明—器官捐贈（下）

健康醫療網

2022-10-05 21:31:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】畢生志業都在拯救人的「醫生」，可以「醫死」嗎？站在第一線照顧病人的三軍總醫院心臟血管外科主治醫師劉建廷指出，「以真心與動力，守護器捐全程」是他面對器官捐贈移植的理念，無論是術前的照護，或是術後用愛的雙手親自縫合大愛捐贈者傷口，「溫柔善待捐贈者」，陪伴家人向大愛天使道愛道別，和重症團隊與器捐團隊合作，擔任醫療團隊與病友堅強後盾，都包含著他面對生命的熱情！

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最艱難的決定　外科醫站第一線見證「生命接力」

劉建廷醫師分享，有次照顧一位高大挺拔的空軍飛行員，因為擴大型心肌病變，在疾病的折磨下形銷骨立，需要心臟移植才能活命。雖病人幸運地等到移植機會，進而康復出院，然而，在某次的回診卻很遺憾地出現了心臟衰竭症狀，最終，因急性排斥而回天乏術。

劉建廷醫師回憶，那時病人的爸媽說：「醫師，我們兒子取之於社會，用之於社會，他若真的無法挽回，我們願本著當初有幸得到這顆捐贈的心臟的感恩心情，捐贈所有他可用的器官」，雖然最終器官沒能捐贈，但是這份感動也化為劉醫師持續向前的力量！

「捐與受、捨與得」　大愛讓生命這份禮得以延續

高雄榮民總醫院的王禎翊社工師，曾在108年12月服務過一位器官捐贈者的家屬，這位器官捐贈者是一位開朗活潑、喜愛大自然且樂於助人的18歲女孩，將來想成為一位白衣天使造福人群，因意外而性命垂危；在女孩生命的最後一程，母親強忍哀傷、悲痛與不捨，選擇器官捐贈讓女兒的愛留下來，讓生命垂危的病患獲得重生的機會，王禎翊社工師協助捐贈者的媽媽辦理出院時，聽到櫃台人員問一位母親：「孩子怎麼又住院？」那位母親情緒激動地說：「孩子洗腎那麼久，終於等到通知有大愛捐贈腎臟…」，捐與受、捨與得，這就是兩位年輕人生命禮物的交棒。

善生才能善終　中年女此生圓滿遺福人間

一位58歲的女士，發生意外送至醫院，因為嚴重腦傷重度昏迷，生命已到無可挽回的關頭。先生與其兒女儘管悲痛，考量到媽媽原本就樂觀又熱心，生前即已曾經討論過在生命終點時願意器官捐贈，所以決定完成媽媽的心願，最終，捐贈了心臟、肝臟、腎臟、肺臟及眼角膜，將愛換成另一種形式傳遞了出去。

這些悲傷故事衍生出的溫暖大愛，是讓所有器捐勸募團隊能一直持續下去的動力，而他們的堅持，也將創造更多生命的重新啟動。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55269

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