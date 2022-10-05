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記錄南極長征隊身心挑戰　楊力州《無邊》金馬影展首映

▲金馬得主楊力州的紀錄片《無邊》，將在金馬影展世界首映。（圖／金馬執委會提供）
▲金馬得主楊力州的紀錄片《無邊》，將在金馬影展世界首映。（圖／金馬執委會提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-05 21:35:27

2022金馬影展精彩強片陸續公布！本屆影展更邀來多部矚目華語新作，包括金馬得主楊力州的紀錄片《無邊》、徐漢強的電視電影《聖筊》、張吉安短片《狼牙的御女》，都將在金馬影展舉行世界首映。香港名導張婉婷費時十年拍攝的紀錄片《給十九歲的我》，以及齊聚香港影后毛舜筠、金馬影帝謝君豪、偶像團體「MIRROR」呂爵安和盧瀚霆主演的《過時．過節》也都名列在內。

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▲徐漢強導演的《聖筊》由劉冠廷、孫可芳主演。（圖／金馬執委會提供）
▲徐漢強導演的《聖筊》由劉冠廷、孫可芳主演。（圖／金馬執委會提供）
楊力州記錄南極長征隊身心挑戰的《無邊》，上推百年前的英國探險家日誌，也深入探索自己的內心波瀾。金馬《返校》導演徐漢強的《聖筊》，是公共電視《你的婚姻不是你的婚姻》系列劇集之一，竟把「擲筊」進化成讀心神器，解決婚姻難題，銀幕下的情侶劉冠廷、孫可芳，提前練習解決難題。香港新銳導演曾慶宏集結毛舜筠、謝君豪、馮素波、MIRROR成員呂爵安和盧瀚霆、談善言、袁澧林等主演的《過時．過節》，透過冬至過節，解開一家子的心結。香港名導張婉婷費時十年拍攝的紀錄片《給十九歲的我》，以六位同校女孩的成長故事，映照時代的動盪與變遷，溫柔細膩。

▲《過時．過節》透過冬至過節，解開一家子的心結。（圖／金馬執委會提供）
▲《過時．過節》透過冬至過節，解開一家子的心結。（圖／金馬執委會提供）
還有四部精彩華語短片，將在金馬影展首映。包括《南巫》導演張吉安的《狼牙的御女》，以守喪習俗暗喻馬國種族衝突。馬來西亞導演陳策鼎入選威尼斯影展地平線單元的《請別掛斷》，用詐騙集團女接線生的鋌而走險，扣人心弦。還有以《龔囝》獲得金穗大獎的林治文，與廖鏡文、鍾岳明攜手合導的紀錄短片《自由的人》，以及雙料入圍金馬獎最佳男配與新演員的胡智強最新作品《送行》，都展現了充沛的爆發力。

▲《南巫》導演張吉安新作《狼牙的御女》。（圖／金馬執委會提供）
▲《南巫》導演張吉安新作《狼牙的御女》。（圖／金馬執委會提供）
▲《請別掛斷》入選威尼斯影展地平線單元。（圖／金馬執委會提供）
▲《請別掛斷》入選威尼斯影展地平線單元。（圖／金馬執委會提供）
金馬影展與亞洲電影促進聯盟（NETPAC, Network for Promotion of Asian Cinema）合作的「奈派克（NETPAC）獎」，致力提攜亞洲優秀新銳作品。本屆入選影片多達六部也都入圍了金馬獎，包括詹京霖的《一家子兒咕咕叫》與柯震東的《黑的教育》，香港導演劉國瑞的《白日青春》和林森的《窄路微塵》，新加坡導演何書銘的《花路阿朱媽》、澳門導演孔慶輝的《海鷗來過的房間》。

▲奈派克獎入選影片《白日青春》。（圖／金馬執委會提供）
▲奈派克獎入選影片《白日青春》。（圖／金馬執委會提供）
其他入選作品，分別來自韓國、日本、印尼和泰國，包括韓國新銳女導演鄭智慧以網路霸凌為題材的《私密背叛》（Jeong-Sun），日本演技派男星香川照之主演的《沒有角色的男人》（Roleless），印尼導演馬克布穆巴拉克揭開極權共犯結構的《獨裁的豢養》（Autobiography），以及泰國獨立電影導演索拉育帕巴潘挑戰教育制度的《阿諾是個模範生》（Arnold Is A Model Student），生猛的創意，將會令影迷驚豔。

▲奈派克獎入選影片《沒有角色的男人》。（圖／金馬執委會提供）
▲奈派克獎入選影片《沒有角色的男人》。（圖／金馬執委會提供）
另外還有兩部來自印度的亮眼新片，《愛的路上貓同行》（Max, Min and Meowzaki）以貓咪串起一家三代各自的感情故事，暖心療癒；一部是勇奪泰米爾語電影年度票房冠軍的《考萊塢之硬漢任務》（Vikram），印度電影、電音、電臀能量催好催滿，狠辣動作直逼《捍衛任務》，保證讓觀眾感官炸裂。

▲印度電影《愛的路上貓同行》暖心療癒。（圖／金馬執委會提供）
▲印度電影《愛的路上貓同行》暖心療癒。（圖／金馬執委會提供）
2022金馬影展將於11月2日至20日展開，10月21日周五晚間舉辦選片指南，10月22日下午一點於官網開始售票。（編輯：楊穎軒）

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