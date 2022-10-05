記錄南極長征隊身心挑戰　楊力州《無邊》金馬影展首映

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還有四部精彩華語短片，將在金馬影展首映。包括《南巫》導演張吉安的《狼牙的御女》，以守喪習俗暗喻馬國種族衝突。馬來西亞導演陳策鼎入選威尼斯影展地平線單元的《請別掛斷》，用詐騙集團女接線生的鋌而走險，扣人心弦。還有以《龔囝》獲得金穗大獎的林治文，與廖鏡文、鍾岳明攜手合導的紀錄短片《自由的人》，以及雙料入圍金馬獎最佳男配與新演員的胡智強最新作品《送行》，都展現了充沛的爆發力。
金馬影展與亞洲電影促進聯盟（NETPAC, Network for Promotion of Asian Cinema）合作的「奈派克（NETPAC）獎」，致力提攜亞洲優秀新銳作品。本屆入選影片多達六部也都入圍了金馬獎，包括詹京霖的《一家子兒咕咕叫》與柯震東的《黑的教育》，香港導演劉國瑞的《白日青春》和林森的《窄路微塵》，新加坡導演何書銘的《花路阿朱媽》、澳門導演孔慶輝的《海鷗來過的房間》。
其他入選作品，分別來自韓國、日本、印尼和泰國，包括韓國新銳女導演鄭智慧以網路霸凌為題材的《私密背叛》（Jeong-Sun），日本演技派男星香川照之主演的《沒有角色的男人》（Roleless），印尼導演馬克布穆巴拉克揭開極權共犯結構的《獨裁的豢養》（Autobiography），以及泰國獨立電影導演索拉育帕巴潘挑戰教育制度的《阿諾是個模範生》（Arnold Is A Model Student），生猛的創意，將會令影迷驚豔。
另外還有兩部來自印度的亮眼新片，《愛的路上貓同行》（Max, Min and Meowzaki）以貓咪串起一家三代各自的感情故事，暖心療癒；一部是勇奪泰米爾語電影年度票房冠軍的《考萊塢之硬漢任務》（Vikram），印度電影、電音、電臀能量催好催滿，狠辣動作直逼《捍衛任務》，保證讓觀眾感官炸裂。
2022金馬影展將於11月2日至20日展開，10月21日周五晚間舉辦選片指南，10月22日下午一點於官網開始售票。（編輯：楊穎軒）